AIDAA * ORSI TRENTINI: « RINVIATA LA DECISIONE SULLA SORTE DI JJ4, ORA SI PENSI ALLA LORO SALUTE »

13.18 - venerdì 26 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Come era nell’aria il Tar del Trentino ha deciso di rinviare di circa un mese la decisione finale sulla sorte dell’orsa JJ4 (rinchiusa a Casteller) ed Mj5 per poter concludere la discussione sui ricorsi relativi la seconda ordinanza di abbattimento degli orsi del presidente Fugatti. Ne prendiamo atto e confermiamo che come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA nei prossimi giorni presenteremo una richiesta di una visita veterinaria di veterinari indipendenti al fine di verificare lo stato di salute degli orsi presenti al Casteller richiesta che sarà motivata ed inviata alle autorità competenti già nella giornata di lunedi”. Questo il commento dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE AIDAA dopo il dispositivo di rinviodisposto dal Tar del Trentino sulla vicenda dell’orsa JJ4 e dell’orso MJ5.