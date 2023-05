AIDAA * ORSA GAIA: « FUGATTI ED I GESTORI DEL “CASTELLER“ DENUNCIÀTI PER TORTURA E MALTRATTAMENTO (ART 544 TER CODICE PENALE) »

11.07 - mercoledì 10 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ORSA GAIA. FUGATTI ED I GESTORI DEL CASTELLER DENUNCIATI PER TORTURA E MALTRATTAMENTO (ART 544 TER CODICE PENALE).

Una nuova denuncia è stata inviata per posta raccomandata questa mattina alla procura della repubblica di Trento dall’Associazione Italiana Difesa animali ed Ambiente AIDAA , infatti dopo il filmato di ieri trasmesso in televisione sono state di fatto rese note le condizioni inaccettabili in cui è costretto l’orsa JJ4 (Mamma Orsa Gaia) rinchiusa in gabbia di alcuni metri quadrati e probabilmente quotidianamente sedata, gli animalisti hanno denunciato sia il presidente della provincia di Trento Fugatti che i gestori della struttura del Casteller dove è tenuta l’orsa in attesa della definitiva pronuncia sul suo futuro per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale aggravato dalla tortura e dalla somministrazione di farmaci la cui necessità appare evidente solo a causa delle inaccettabili condizioni di detenzione di JJ4 presso il centro del Casteller.