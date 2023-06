AIDAA * GRANDI CARNIVORI – TRENTINO: « TROVATA LA CARCASSA DI UN ORSO ADULTO SUL MONTE PELLER, IPOTESI AVVELENAMENTO? »

18.18 - venerdì 2 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TROVATA LA CARCASSA DI UN ORSO ADULTO SUL MONTE PELLER. AIDAA:IPOTESI AVVELENAMENTO?

Il ritrovamento ieri sera di una carcassa di orso adulto sul Monte Peller apre ancora una volta il dibattito sul futuro degli orsi trentini. Dibattito nel quale interviene l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente con una nota nella quale scrivono gli animalisi. “Sicuramente il ritrovamento del secondo orso adulto morto in poche settimane apre diversi scenari tra cui non va sottovalutato il rischio avvelenamento o il bracconaggio. Noi chiediamo che si faccia un esame autoptico completo e che dia indicazioni certe compatibili con lo stato di decomposizione dell’orso trovato morto e che gli stessi siano diffusi in completa chiarezza e trasparenza e annunciamo l’accesso agli atti per la richiesta di tutta la documentazione relativa al ritrovamento ed agli esami autopstici dello stesso”.

Foto archivio Pat