AIDAA * GRANDI CARNIVORI: « ORSI RINVENUTI MORTI IN TRENTINO, SERVE UNA BONIFICA SULLE ZONE “PELLER“ E “MOLVENO“ »

11.35 - lunedì 5 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Dopo il ritrovamento giovedì della seconda di carcassa di Orso morto sul monte Peller e dopo che nelle scorse settimane era stata ritrovata una prima carcassa di Orso in avanzato stato di decomposizione ed in attesa degli esiti autoptici l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ritiene necessario che nelle due zone si faccia una bonifica preventiva atta ad individuare la presenza di esche avvelenate che oltre agli orsi potrebbero uccidere altri animali selvatici. “Riteniamo fino a prova contraria- scrivono gli animalisti di AIDAA- che l’avvelenamento possa essere una possibile causa del ritrovamento delle carcasse di orsi morti a Molveno e sul Peller, in particolare su questo monte sono diverse le voci raccolte che parlano della presenza di esche velenose, per questo riteniamo che le attività di prevenzione e bonifica siano importanti ed urgenti in quelle zone ed in tutte le altre zone dove negli ultimi mesi sono stati rinvenuti animali selvatici morti a causa di avvelenamento”.