AIDAA * GRANDI CARNIVORI: « LA PAT VUOLE ABBATTERE L’ORSA F36, PRONTI A TUTTE LE AZIONI LEGALI ANCHE ECLATANTI PER CONTRASTARE QUESTA DECISIONE »

19.54 - giovedì 10 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LA PAT VUOLE ABBATTERE F36. AIDAA: PRONTI A TUTTE LE AZIONI LEGALI ANCHE ECLATANTI PER FERMARLI.

“La decisione di abbattere F36, un orsa che non ha fatto proprio niente è ingiustificabile e vergognosa, faremo tutto quanto in nostro potere presso ogni sede istituzionale per fermare questa che è una scelta che non ha alcun senso lecito e legittimo, quest’ora aveva solo difeso i suoi piccoli pensiamo se la cosa dovesse andare avanti ad azioni clamorose, ovviamente sempre nel solco della legalità per contrastare questa decisione della PAT”. Questo il breve comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA dopo aver conosciuto la decisione della PAT di avviare le pratiche per l’abbattimento dell’orsa F36 rea di aver difeso da due cacciatori il proprio piccolo.