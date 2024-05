AGRITURISMO TRENTINO * ASSEMBLEA: «358 AGRITUR CON PERNOTTAMENTO CON 5.400 POSTI LETTO, 152.253 GLI ARRIVI E 497.453 LE PRESENZE (DATI 2023)»

13.48 - giovedì 16 maggio 2024

Carissimi e carissime

buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute! Sono molto felice di darvi il benvenuto alla nostra assemblea.

Torno a salutare i miei colleghi le mie colleghe agrituristi con i quali abbiamo già condiviso alcuni temi nella prima parte della mattinata

Saluto e ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto ora, le istituzioni gli enti e le aziende con le quali collaboriamo durante le nostre attività. Grazie ai padroni di casa: la Cantina e Distilleria Pisoni rappresenta da ormai molti anni una delle punte di passione, eccellenza ed affidabilità espressione del mondo vitivinicolo trentino.

Pisoni è sinonimo di prodotti di qualità e territoriali, proprio come piace a noi: mi sento di dire che in questi luoghi si mescola l’arte della vinificazione, della distilleria, dell’artigianalità ma anche dalla coltivazione, del lavoro di campagna e della cura del paesaggio.

Approccio questa mio breve intervento con la testa ed il cuore suddivisi tra due stati d’animo, opposti: soddisfazione, che significa anche tranquillità e convinzione che l’Associazione sia in questo momento in un buon momento e di aver fatto, fin qui, un buon lavoro. Non manca però, ammetto, qualche momento di incertezza sul futuro, che a breve vi racconterò.

La nostra associazione vive un momento storicamente importante per più ragioni: innanzitutto quest’anno compie cinquant’anni, fu infatti fondata nel luglio del 1974. È un traguardo davvero storico, forse inimmaginabile all’inizio. Pensate quanta strada ha fatto il movimento agrituristico in 50 anni, e quanta ancora ne deve fare, visto che è un settore in continua evoluzione e crescita, come raccontano i numeri che trovate nella cartella.

Vorremo festeggiare adeguatamente questo traguardo e per farlo abbiamo immaginato due tipi d’intervento:

Una pubblicazione, un testo da leggere e consultare che racconti la storia dell’agriturismo in Trentino e non solo, attraverso le vostre narrazioni, protagonisti del passato e del futuro del movimento agrituristico;

Un evento autunnale, che vorremmo organizzare in un castello del Trentino, una giornata o un pomeriggio nella quale trovarci, confrontarci, ascoltare le voci di chi vive in maniera diversa l’agriturismo trentino. Aprire, in sintesi, un ragionamento allargato ad agrituristi ma anche a chef, a funzionari pubblici, a persone che possano approfondire alcuni temi, ad esperienze da fuori provincia o regione, per rilanciare la nostra associazione e le nostre attività nei prossimi anni. Al termine del pomeriggio, ci piacerebbe poi ritrovarvi tutti e tutte per un momento conviviale da vivere con tranquillità e passione, se possibile organizzato in collaborazione con qualche scuola alberghiera del territorio.

Certo, e qui arrivo alla prima richiesta, per fare tutto ciò ci serve un aiuto, soprattutto dal punto di vista economico. L’Associazione può sicuramente fare la sua parte, ma necessitiamo di vicinanza e di supporto per organizzare adeguatamente gli eventi autunnali. E la mia richiesta, non va solo ai riferimenti istituzionali, agli Assessori Zanotelli e Failoni , che pur sono presenti e ringrazio e spero non facciano mancare il loro contributo ed aiuto, ma penso anche al mondo delle imprese che, intervenendo in questi contesti, possono dimostrare la loro vicinanza al mondo agrituristico: penso ad altre Istituzioni, alla Camera di Commercio, alle centrali cooperative come la Federazione Allevatori, la Cooperazione Trentina, Cassa Centrale, Concast e tante altre organizzazioni, enti che sono parte integrante e fondante del tessuto economico e sociale trentino.

Ma il 2024 è anche un anno di rinnovo, per me e per tutto il cda, ed infatti in autunno tutti i soci e socie saranno chiamate a rieleggere le cariche sociali. In occasione dell’evento autunnale, ci riserveremo dunque una prima parte per eleggere le nuove cariche ed il nuovo direttivo. È prematuro fare ed ipotizzare nomi e non è nostra intenzione farlo, ma sarà sicuramente un momento importante, che prepareremo anche grazie ad una serie di incontri e riunioni territoriali che vorremmo organizzare in autunno. Questi momenti sono storicamente importanti per noi, perché ci permettono di incontrare tante aziende socie, avvicinarci alle loro realtà e raccogliere i loro pensieri. In questi incontri, vi proporremo probabilmente anche alcune modifiche statutarie, da approvare eventualmente nell’assemblea: ci siamo infatti resi conto che il nostro statuto è un po’ datato e va aggiornato in alcuni passaggi operativi che fino a quindici/venti anni fa erano gestiti in un modo ed ora sono approcciati con altre soluzioni.

Lo dico molto onestamente: sono molto orgogliosa dei servizi e dell’affiancamento alle aziende che l’Associazione ha potuto offrire negli ultimi anni.

Se penso ai servizi formativi, alla formazione organizzata, ai servizi consulenziali, alla semplice risoluzione di questioni amministrative, fiscali, in poche parole all’affiancamento che abbiamo garantito ai nostri soci, credo che l’Associazione abbia fatto un ottimo lavoro, che peraltro è dimostrato dal bilancio che abbiamo approvato questa mattina. Credo che un bilancio che chiude con un utile di conto economico a quasi 15.000 euro è segno che, almeno nel 2023, abbiamo trovato le giuste economie ed i giusti equilibri, e questo anche grazie allo straordinario lavoro fatto dal nostro staff, che opera con competenza e passione senza mai tirarsi indietro. Lo dico molto apertamente: nel nostro settore il rapporto umano è fondamentale e l’empatia, la professionalità, la passione fanno la differenza. E dunque penso che le persone che lavorano con noi siano le persone che ci consentono di marcare la differenza e realizzare progetti e servizi che altrimenti non riusciremmo a realizzare, ed aggiungo che spesso, nel confrontarmi con voi, emerge questa grande soddisfazione nell’essere seguiti ed affiancati con competenza e senza arroganza.

Però, dobbiamo anche vedere le cose nel loro complesso: l’utile di bilancio ci serve definitivamente a risanare le perdite pregresse. È vero, da qualche anno, dal 2021 ormai chiudiamo i bilanci in positivo, ma di fatto questo è per noi economicamente un anno zero, visto che proprio da questo bilancio chiudiamo definitivamente il debito pregresso recuperando definitivamente gli ultimi 13.000 euro che mancavano in stato patrimoniale.

Noi come Associazione non avremmo la necessità di chiudere il bilancio in utile, o quantomeno non sempre. Ma dobbiamo badare a tenere coperti i costi che sosteniamo come struttura, ed è per questo che in apertura vi parlavo di qualche preoccupazione.

Le attività e l’organizzazione che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo, oggi sono fortemente messe in discussione.

Quest’anno infatti verrà meno, per questioni tecniche e non per volontà politica, il progetto consulenze che gli anni passati ci consentiva di affiancare gratuitamente le aziende su alcuni temi: il progetto era molto interessante sia economicamente per noi che per le aziende che potevano usufruire di consulenze gratuite.

Quest’anno dunque, è un anno di grandi cambiamenti anche nell’operatività dei nostri uffici: cercheremo di essere sempre presenti nelle aziende e sul territorio, ma stiamo ovviamente modificando il nostro modo di operare, anche per far spazio a nuove forme di finanziamento.

È anche per questo che abbiamo strutturato un progetto formativo completo e finalizzato alle nostre attività. Su questo punto dobbiamo ringraziare l’Assessora Zanotelli ed i suoi servizi ed uffici, che hanno messo a disposizione risorse per potervi offrire un progetto gratuito ed esaustivo, che molti di voi stanno già frequentando o frequenteranno in autunno.

Credo che questi siano interventi importanti, non solo per assolvere al regolamento ed alla necessità di crediti formativi, ma soprattutto per dare alle aziende socie formazione continua.

È chiaro però che la sostenibilità economica del progetto è ancora da valutare: se, da un lato, la misura per le aziende è efficace perché di fatto offre formazione di qualità e gratuita, dall’altra dovremo capire nei prossimi mesi se anche i nostri bilanci siano in grado di sostenere questo nuovo sforzo organizzativo, che pure è coperto almeno parzialmente dal contributo.

Non voglio ora scendere troppo nel tecnico, ma semplicemente evidenziare che questo per noi è un anno di vera ripartenza e riorganizzazione, sia economica che operativa, alla quale guardo con fiducia ma, come vi dicevo poc’anzi, anche con un po’ di incertezza.

Oltre ai nuovi canali di finanziamento stiamo ragionando anche su un taglio di costi superflui ed il consiglio ha da qualche mese individuato la possibilità di un cambio uffici. Anche a questo stiamo lavorano e speriamo a breve di poter individuare la soluzione ottimale per noi in termini di spazio e costi.

Anche per questo, ribadisco un appello ad una vicinanza strategica ed economica al nostro mondo da parte delle strutture che lo possono fare.

Mi avvio a concludere, facendo alcune considerazioni di carattere generale:

l’Agriturismo in Trentino è in fase di costante crescita e noi siamo contenti di esserne veri protagonisti. Anche nel 2023, come emerge dal foglio dei numeri che vi abbiamo consegnato, si registra una crescita di arrivi e presenze.

Gli Agritur con pernottamento sono 358 con circa 5400 posti letto.

Presenze Gennaio-Dicembre 2019: 228.388 italiani, 162.781 stranieri. Totale 391.169

Presenze Gennaio-Dicembre 2020: 201.204 italiani, 81.554 stranieri. Totale 282.758

Presenze Gennaio-Dicembre 2021: 220.053 italiani, 148.115 stranieri. Totale 368.168

Presenze Gennaio-Dicembre 2022: 270.045 italiani, 207.130 stranieri. Totale 477.175

Presenze Gennaio-Dicembre 2023: 269.306 italiani, 228.147 stranieri. Totale 497.453

TOTALE ANNO 2019 – Arrivi 118.473 Presenze 391.169

TOTALE ANNO 2020 – Arrivi 76.147 Presenze 282.758

TOTALE ANNO 2021 – Arrivi 100.506 Presenze 368.168

TOTALE ANNO 2022 – Arrivi 139.970 Presenze 477.175

TOTALE ANNO 2023 – Arrivi 152.253 Presenze 497.453

Siamo quasi a cinquecentomila presenze, ancora in crescita rispetto all’anno precedente.

Questi numeri non si generano da soli, ma grazie al lavoro costante di enti come le APT, Trentino Marketing e l’Assessorato al Turismo che fanno si che il Trentino possa essere una destinazione turistica e contare su ottimi numeri, stagione dopo stagione.

Voglio anche evidenziare come il mondo agrituristico sia molto “richiamato” ed utilizzato dal punto di vista di immagine e comunicazione, molto di più di quanto non dicano poi i nostri numeri in percentuale rispetto ad altri settori.

Questo non per rivendicare alcunché, ma solo per sottolineare che la comunicazione e la promozione guardano con sempre maggior attenzione al modello di accoglienza agrituristico, che è vicino alle persone, alla loro spontaneità e alla loro capacità di cura. Siamo felici di essere considerati ambasciatori del territorio e di metterci a disposizione di un tipo di promozione e marketing turistico, che vanno sempre più nella direzione di un turismo vero ed autentico.

Dal punto di vista tecnico, non scendo nel dettaglio ma già in incontri precedenti l’Assessora Zanotelli si è impegnata a risolvere ed affrontare a breve alcuni aspetti ed alcune nostre richieste che si erano fermate dopo l’assemblea dello scorso anno, viste le imminenti elezioni di ottobre. Certo, non tutte le nostre richieste sono state accolte, ma posso dire che il dialogo con l’Assessorato prosegue, anche nel tentativo di sminuire il carico burocratico delle aziende.

Chiudo con un auspicio, che è quello di una maggior unione di intenti con tutti i sindacati agricoli: credo che nella nostra natura ci sia quello di voler assicurare assistenza a tutte le strutture agrituristiche ed in questo negli anni ci siamo specializzati.

Non vogliamo occuparci di temi prettamente agricoli e non abbiamo nessuna intenzione di accavallare nostri servizi con quelli dei sindacati, ma ci rendiamo conto dal nostro osservatorio che spesso, quando l’azienda oltre ad essere agricola è anche agrituristica, mancano alcune importanti informazioni sulla gestione di tutta quest’ultima parte.

Certo, contiamo tra i nostri soci trecento aziende che fortunatamente sanno a chi rivolgersi per la gestione dei tempi e dei modi “agrituristici”, ma a mio modo di vedere saremmo più efficaci se strutturassimo con maggior dialogo, confronto e coordinamento una serie di servizi finalizzati esclusivamente ad agevolare la vita alle aziende agrituristiche.

Chiudo davvero rinnovandovi l’invito per l’autunno: sarà una grande festa ed un grande momento di confronto per il movimento agrituristico. Lanceremo uno sguardo verso gli orizzonti regionali e nazionali del nostro settore, con esperti che potranno intervenire e raccontare la loro esperienza anche al di fuori dei nostri confini. Sarà occasione anche di rilancio e conferma di un movimento che è sempre più centrale nell’economia e nella comunicazione del comparto turistico trentino.

Grazie