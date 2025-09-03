AGENZIA ENTRATE * TAX CREDIT CINEMA: «ON-LINE IL NUOVO PACCHETTO DI DECRETI, IL BENEFICIO FISCALE È DISPONIBILE DAL 10 DEL MESE SUCCESSIVO»

07.42 - mercoledì 3 settembre 2025

Tax Credit cinema: online nuovo pacchetto di decreti. Il beneficio fiscale è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.

Ultimata la fase istruttoria, sono disponibili, sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) sei decreti direttoriali, del 29 agosto 2025, contenenti gli esiti sulla ammissibilità delle:

richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;

richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, orf, tv/web, per la produzione esecutiva delle opere straniere e per gli investitori esterni;

richieste relative alle idoneità e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento automatici.

richieste relative al credito di imposta per le industrie tecniche.

La pubblicazione sul sito della Dgca costituisce comunicazione di riconoscimento; quindi, i beneficiari non riceveranno tramite Pec ulteriori notifiche di conferma dell’assegnazione del credito d’imposta. Il beneficio fiscale è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.

Di seguito i singoli documenti:

Si precisa che i decreti pubblicati non includono le domande per le quali l’istruttoria è attualmente in fase di perfezionamento. Tali richieste saranno oggetto di successivi decreti direttoriali, che verranno pubblicati con le medesime modalità sul sito ufficiale della Dg Cinema e Audiovisivo.