AGENZIA ENTRATE * ASSOCIAZIONI: «5 PER MILLE 2025 PER LE ONLUS, ELENCO DEFINITIVO DELLE NUOVE ISCRITTE»

07.43 - venerdì 9 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

5 per mille 2025 per le Onlus, elenco definitivo delle nuove iscritte

Nello stesso tempo, l’Amministrazione ha aggiornato e integrato l’elenco permanente delle Onlus accreditate al beneficio per quest’anno. Disponibile da oggi, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco definitivo delle Onlus iscritte al 5 per mille dell’anno finanziario 2025, sia in formato pdf che in csv. Contestualmente, è stato aggiornato e integrato l’elenco permanente delle Onlus accreditate per l’accesso al beneficio nel 2025.

Ricordiamo che le Onlus non presenti nell’elenco permanente potevano chiedere di essere ammesse al beneficio per il 2025 fino allo scorso 10 aprile. Il nuovo elenco degli iscritti sostituisce quello provvisorio pubblicato lo scorso 15 aprile (vedi articolo “5 per mille 2025, online l’elenco delle Onlus iscritte”).

In ogni caso, chi non ha fatto in tempo può ancora accreditarsi. La richiesta va effettuata entro il 30 settembre di quest’anno, ed è necessario versare un importo pari a 250 euro con F24 Elide, codice tributo 8115. I requisiti per essere ammessi devono comunque essere posseduti alla data del 10 aprile.