AGENZIA CYBERSICUREZZA NAZIONALE * “NIS2“: «MARCO CAMISANI CALZOLARI RACCONTA L’IMPORTANZA DELLA NUOVA NORMATIVA» (VIDEO)

12.05 - lunedì 21 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La NIS2 è entrata in vigore il 16 ottobre e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha incaricato Camisani Calzolari di realizzare tre pillole di consapevolezza sul tema prima dell’evento di presentazione della Direttiva NIS2 il 27 novembre.

Dal 16 ottobre 2024, è entrato in vigore il decreto NIS recante la nuova normativa italiana sulla Network and Information Security (NIS) che mira a rafforzare la sicurezza e la resilienza cibernetica di imprese e pubbliche amministrazioni. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l’Autorità competente e punto di contatto unico per la sua applicazione.

Impegnata in un percorso graduale e sostenibile per consentire alle organizzazioni pubbliche e private di adempiere ai nuovi obblighi di legge l’ACN ha affidato a Marco Camisani Calzolari, noto volto televisivo, con un’ampia esperienza formativa e divulgativa nel settore digitale, il compito di realizzare alcune pillole informative per favorire la consapevolezza dell’importanza del tema NIS.

Le videopillole, pubblicate sul canale YouTube dell’ACN, verranno diffuse sui social media e saranno dirette ai soggetti – amministrazioni e imprese – interessati all’applicazione della direttiva fornendone i principali ragguagli.

La diffusione dei video è propedeutica a una conferenza di presentazione della NIS che è in programma per il 27 novembre a Roma, presso l’Università Sapienza, dove l’ACN incontrerà e dialogherà con tutti gli stakeholder pubblici e privati coinvolti.