AGENZIA CYBERSICUREZZA NAZIONALE * DIGITALE: «PRIMA RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO, CON MIMIT – ACN – AGENZIA ICE E 90 AZIENDE ITALIANE»

18.48 - lunedì 18 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cyber: istituzioni e imprese fanno sistema in Italia. ACN ha ospitato la prima riunione del Tavolo di coordinamento per l’internazionalizzazione delle imprese italiane della cybersecurity. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha ospitato oggi, nella sala Carlo Acutis della nuova sede di Corso d’Italia a Roma, l’evento di lancio del Tavolo di coordinamento per l’internazionalizzazione delle imprese italiane della cybersecurity. Il Tavolo, nato su impulso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha tra i suoi obiettivi principali quello di mettere in contatto Ministeri e Agenzie competenti – MIMIT, ACN e Agenzia ICE – con le aziende del settore cyber per incrementare la loro presenza all’estero.

È stato pienamente condiviso dal Tavolo il significato strategico di un’alleanza sistemica tra gli attori pubblici e il comparto industriale italiano operante nell’ambito della cybersicurezza, con il duplice intento di creare, da un lato, opportunità di mercato per le aziende italiane anche fuori dai confini nazionali, incrementando così l’offerta di prodotti e servizi digitali di cybersicurezza Made in Italy, dall’altro, di favorire il processo di autonomia tecnologica che si colloca in una cornice di alleanza strategica coltivata sia in ambito europeo che internazionale con altri paesi like-minded.

Nel corso della riunione, oltre a individuare strumenti di supporto e opportunità di internazionalizzazione, sono stati altresì indicati mercati, settori e aree regionali di particolare interesse per la proiezione estera dell’Italia, a cominciare dal bacino del Mediterraneo che già vede impegnata l’Italia nell’attuazione del Piano Mattei.

All’evento hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei Ministeri e delle Agenzie competenti, circa 90 aziende italiane, tra cui diverse start-up, che hanno avuto occasione di evidenziare sia i punti di forza che le aspettative del loro lavoro.

Il Tavolo favorirà il costante confronto sulle prospettive di mercato e sulle tendenze tecnologiche, assumendo in tal modo un profilo strutturale e permanente volto anche a dare concretezza alle politiche di diplomazia economica declinata in ambito cyber.

La riunione, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti delle amministrazioni pubbliche coinvolte, si è conclusa con gli interventi del prefetto Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’ambasciatore Riccardo Guariglia, Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.