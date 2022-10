AGENAS * SANITÀ: « TEMPI ATTESA PRESTAZIONI – AREA TUMORI MALIGNI (2019-2021), LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO A QUOTA -24,4% »

13.36 - venerdì 28 ottobre 2022

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha presentato i dati aggiornati sulla mobilità sanitaria interregionale, il monitoraggio dei tempi di attesa degli interventi chirurgici, nonché le attività di specialistica ambulatoriale utili per un’analisi dei Piani di recupero delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Mobilità sanitaria interregionale

L’area del Portale statistico di AGEANS, dedicata alla Mobilità sanitaria, mette a disposizione dati che rappresentano il trend degli ultimi 5 anni rispetto all’attività interregionale dei ricoveri ospedalieri. Nel corso del 2021 il valore dell’attività osservata è di poco al di sotto dei 2,5 miliardi di euro – in aumento rispetto al 2020 – e al di sotto dei valori degli anni 2017, 2018 e 2019. Sul tema, grazie anche all’applicazione di una nuova metodologia di analisi, è possibile effettuare un’accurata lettura dei trend e delle determinanti di mobilità delle varie regioni.

Monitoraggio dei tempi di attesa degli interventi chirurgici

Sempre all’interno del Portale statistico dell’Agenzia è possibile effettuare la lettura dei risultati dei tempi di attesa dei ricoveri per interventi chirurgici. L’analisi dell’area dedicata ai tumori maligni, per il periodo 2019-2021, indica come la pandemia da COVID abbia ancora degli effetti sui volumi sebbene si riscontrino dei miglioramenti nella garanzia di ricevere gli interventi nella classe di maggiore urgenza – Classe A – da effettuarsi entro 30 giorni.

Prestazioni ambulatoriali per l’analisi dei Piani regionali di recupero delle liste di attesa

I dati a disposizione sul Portale statistico, relativi all’attività di specialistica ambulatoriale, giunti al primo semestre 2022, rappresentano un utile strumento per l’analisi del Piano di recupero delle liste di attesa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. In particolare, si osserva un generalizzato recupero delle prestazioni che per alcune regioni significa un sostanziale equilibrio rispetto al periodo pre-pandemico.

Il Portale statistico dell’Agenzia è a disposizione di tutti gli operatori come dei singoli cittadini accedendo sul sito istituzione di AGENAS al seguente link:

https://stat.agenas.it