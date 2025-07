AGCOM * RELAZIONE 2025: LASORELLA «IL 46,5% DELLA POPOLAZIONE SI INFORMA TRAMITE TV, 6 ANNI FA LA PERCENTUALE ERA 67,4%» (TESTO INTEGRALE / ALLEGATO PDF)

11.55 - mercoledì 16 luglio 2025

Se volessimo identificare un unico elemento, capace di rappresentare la portata del cambiamento in atto, forse il dato più significativo è che, almeno stando ai freddi numeri, la televisione non è più il principale mezzo di informazione per gli italiani. Lo strumento che ha accompagnato dal 1954 la crescita di un Paese, modellandone i gusti, uniformandone i linguaggi, creando identità nazionale e senso comune, pur rimanendo centrale nella dieta mediatica della Nazione, non è più lo strumento con il quale i cittadini si informano in via prioritaria.

Soltanto il 46,5% della popolazione adulta – dicono i dati dell’Osservatorio AGCOM sul sistema dell’informazione, pubblicati nel marzo 2025 – si informa con la televisione, laddove appena sei anni fa, nel 2019, questa percentuale era del 67,4%. Un italiano su due (il 52,4%), invece, utilizza la Rete per informarsi, con motori di ricerca, social media e siti web/app di quotidiani e periodici che sono diventate le principali porte di accesso all’informazione.

Per altro verso – a conferma del fatto che un singolo dato non restituisce adeguatamente la complessità del quadro – televisione, radio e carta stampata rimangono fonti informative ritenute più affidabili rispetto a social network e piattaforme; questo impone una riflessione sulla necessità di tutelare e salvaguardare l’informazione professionale, anche in applicazione dei principi del regolamento europeo per la libertà dei media, a tutela del pluralismo.

L’analisi della composizione dei ricavi nel settore dei media conferma i cambiamenti in corso. I ricavi pubblicitari delle piattaforme sono aumentati in 7 anni di circa il 250%, passando da quasi 2 miliardi nel 2016 a circa 7 miliardi di euro nel 2023. Ciò sta determinando una modifica degli assetti del mercato, con una crescita, nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), del peso di attori come Alphabet/ Google, Meta/Facebook, Amazon e Netflix, accanto agli attori tradizionali quali RAI, Comcast Sky, Fininvest, Discovery e Cairo Communication. Non solo.

Questi dati, relativi alle diverse fonti di informazione, costituiscono un importante elemento di riflessione in relazione alla configurazione stessa del nostro dibattito pubblico, e, in definitiva, in relazione alla tenuta della nostra democrazia. Insomma, il dettaglio ci avverte che è in corso un cambio di paradigma, mentre il contesto di insieme ci invita a leggere con attenzione e cautela ogni singolo elemento. In questo scenario, qual è il compito di AGCOM?

A mio avviso, il suo compito è duplice:

• accompagnare la trasformazione dei settori tradizionali alla luce della rivoluzione digitale, garantendo una transizione ordinata, rispettosa delle regole, e, soprattutto, che faccia salvi i diritti dei cittadini-utenti;

• contribuire a regolare e, al tempo stesso, favorire lo sviluppo armonico dei nuovi servizi digitali, sempre nel rispetto della persona e sempre nella garanzia dei diritti.

La sfida, insomma, è quella di far sì che le profonde trasformazioni in atto si realizzino nel rispetto dei principi alla base del nostro ordinamento: la tutela del pluralismo, soprattutto informativo, la tutela della dignità della persona, la promozione della concorrenza e della trasparenza dei mercati, la difesa dei diritti degli utenti, a partire dai minori e dalle categorie più fragili. Tutto questo in un contesto legislativo certamente nazionale, ma che non può prescindere dalla dimensione europea.

A questo proposito, consentitemi di segnalare che siamo entrati in una fase nuova, più matura, della regolazione del digitale sui settori tradizionali di competenza dell’Autorità. Nella precedente legislatura europea c’è stato un enorme sforzo normativo che si è concretizzato con il Regolamento sui Servizi digitali (meglio noto come DSA) e quello sui mercati digitali (DMA). Ci sono stati, poi, il Regolamento europeo sulla libertà dei media (EMFA), il Regolamento sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica (TTPA), quello sull’intelligenza artificiale (AI Act) e quello sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (Data Act).

Forti tensioni, – una fase di applicazione, consolidamento e razionalizzazione dei vari plessi legislativi volti a regolare il digitale. Tale fase coinvolge sia il livello europeo, sia il livello nazionale, e anzi, sotto questo profilo è particolarmente importante testare la tenuta e l’efficacia della ripartizione dei vari livelli di competenza. Ciò, naturalmente, senza dimenticare che la tecnologia continua a correre, ponendo la necessità di ulteriori interventi normativi europei: penso, ad esempio, all’annunciato Regolamento europeo sulle reti digitali (Digital Networks Act), destinato ad aggiornare significativamente il quadro esistente. Date queste coordinate di fondo, vale la pena di soffermarsi sui singoli dati di settore, nel tentativo di ricostruire lo sforzo complessivo compiuto dall’Autorità nell’applicazione del quadro regolamentare ad essa affidato.

Prima di iniziare con l’analisi di dettaglio, però, consentitemi di ringraziare gli onorevoli Parlamentari presenti, cui è essenzialmente rivolta questa relazione, i componenti del Governo, i Presidenti delle Autorità consorelle, il Presidente e i componenti del Consiglio nazionale degli utenti, i rappresentanti dei Co.re.com., i rappresentanti della Guardia di Finanza, della Polizia postale e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le altre autorità civili e militari presenti, gli esponenti delle aziende regolate e tutti voi che siete qui, oltre a coloro che ci seguono da casa tramite RAI 1 e il TG1 e tramite i siti del Senato e dell’Autorità.

La chiave per affrontare la sfida del digitale è certamente nella cooperazione e nell’interazione di tutti i soggetti istituzionali ed in particolare di tutte le Autorità competenti nei vari settori, coordinando gli sforzi in un’ottica di sistema.