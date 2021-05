AGCOM * INFORMAZIONE: LASORELLA, « LA TUTELA DEI GIORNALISTI È ESSENZIALE PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E PASSA ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI UN GIUSTO COMPENSO »

In relazione alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione della Federazione Nazionale Stampa Italiana, il Presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, ha dichiarato quanto segue: “anche in relazione alla recente indagine che l’Autorità ha svolto in materia di informazione, editoria e giornalismo, non posso che ribadire che l’attuazione dell’art. 21 della Costituzione, baluardo della nostra democrazia, passa anche attraverso il riconoscimento di un giusto compenso per i giornalisti e la salvaguardia dei relativi sistemi previdenziali”