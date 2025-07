AGCOM * INFLUENCER: «TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ ON-LINE, APPROVATE LE LINEE GUIDA ED IL CODICE DI CONDOTTA»

16.23 - giovedì 24 luglio 2025

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del 23 luglio 2025, ha approvato in via definitiva le Linee guida e il Codice di Condotta per gli influencer. È il risultato di un percorso partecipativo iniziato con un Tavolo tecnico e proseguito con la consultazione pubblica di cui alla delibera 472/24/CONS.

Le Linee guida mirano a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi che gli influencer sono chiamati a rispettare. Questi professionisti poiché creano, producono e diffondono contenuti audiovisivi hanno la responsabilità editoriale di ciò che pubblicano sulle piattaforme di condivisione video e sui social media. Il Codice di Condotta, redatto con il contributo di rappresentanti del settore, aziende e intermediari dell’influencer marketing, stabilisce criteri di trasparenza, riconoscibilità e responsabilità.

Tali misure, approvate con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, si applicano agli influencer “rilevanti”, ossia coloro che raggiungono 500.000 follower, o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a un milione su almeno una delle piattaforme di social media o di condivisione video utilizzate.

Gli influencer rilevanti – oggetto di un elenco ad hoc che sarà pubblicato sul sito dell’Autorità – dovranno essere chiaramente individuabili e attenersi a regole precise in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali, protezione dei minori e tutela della proprietà intellettuale.

L’esecuzione delle misure individuate nel Codice sarà assicurata con sistemi di monitoraggio, verifica del rispetto delle regole e applicazione di sanzioni in caso di violazioni. “Le nuove regole per gli influencer – ha dichiarato il presidente di Agcom Giacomo Lasorella – sono un’ulteriore conferma dell’impegno dell’Autorità a tutela dei cittadini e del mercato per un modo digitale sicuro e affidabile”.