AGCOM * ELEZIONI: «AVVISI, INIZIO PERIODO SILENZIO ELETTORALE ED EXIT POLL RELATIVI ALL’ESITO DEL VOTO NEI PAESI EUROPEI»

INIZIO PERIODO DI SILENZIO ELETTORALE

L’Autorità ricorda che da sabato 8 giugno 2024 ha inizio il silenzio elettorale fino a domenica 9 giugno 2024, così come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 39/2024 in applicazione dell’art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024.

È quindi possibile effettuare attività di propaganda elettorale fino alle ore 23:59 di venerdì 7 giugno 2024.

L’obbligo di osservare il silenzio elettorale contenuto nell’art. 9, primo comma, legge 212 del 1956 riguarda anche le emittenti radiotelevisive e si estende a tutte le attività di propaganda elettorale, diretta ed indiretta, anche se veicolata sulle piattaforme online.

Resta fermo il divieto di pubblicazione e/o diffusione dei risultati dei sondaggi politici ed elettorali, già in vigore da sabato 25 maggio 2024.

EXIT POLL RELATIVI ALL’ESITO DEL VOTO NEI PAESI EUROPEI

Si rappresenta che, esaminato il quadro legislativo vigente nel nostro ordinamento e alla luce dei principi sanciti nella Costituzione, il divieto di cui all’art. 8 della legge 28/2000 in materia di sondaggi non si estende alle rilevazioni riferite all’esito del voto in altri Paesi dell’Unione Europea, non essendo le stesse riferite a elezioni e al comportamento di elettori ricadenti nell’ambito della giurisdizione italiana.

Resta fermo il potere dell’Autorità di intervenire laddove, in concreto, la diffusione di dette rilevazioni abbia un impatto effettivo sulle elezioni in corso in Italia.