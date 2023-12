AERONAUTICA MILITARE * SPORT: “ COPPA DEL MONDO SCI ALPINO, LE FRECCE TRICOLORI ‘STENDONO’ LA BANDIERA ITALIANA IN ALTA BADIA “

16.59 - domenica 17 dicembre 2023

Questa mattina, in occasione di una delle tappe italiane della 38esima edizione della Coppa del Mondo di Sci Alpino, i velivoli MB339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell”Aeronautica Militare – tra la prima e la seconda manche dello slalom gigante – hanno sorvolato la pista della Gran Risa, a La Villa, stendendo il verde, il bianco e il rosso della Bandiera italiana.

In uno scenario mozzafiato, tra le maestose vette dolomitiche, le Frecce Tricolori hanno effettuato l’ultimo sorvolo della 64^ stagione acrobatica, rinnovando quel connubio di preparazione, velocità e tecnologia che accomuna gli atleti dello sci alpino e il personale dell’Aeronautica Militare.

Un ultimo appuntamento per suggellare una stagione acrobatica che, nell’ anno della celebrazione del Centenario dell”Aeronautica Militare, ha visto presenti le Frecce Tricolori in tutti i capoluoghi italiani con l’iniziativa “AM ringrazia l’Italia” e portare in alto il Tricolore e le capacità del made in Italy in importanti eventi sia in Italia che all’estero.