AERONAUTICA MILITARE ITALIANA * 37° STORMO DI TRAPANI: « PRECIPITATO CACCIA EUROFIGHTER, IN CORSO LE RICERCHE DEL PILOTA »

21.15 - martedì 13 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

//

Aeronautica Militare: precipitato caccia Eurofighter, in corso le ricerche del pilota

Nel tardo pomeriggio di oggi un velivolo monoposto Eurofighter del 37° Stormo di Trapani, di rientro da una missione addestrativa, per cause al momento non note, è precipitato al suolo a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di appartenenza.

Un elicottero del 82 Centro SAR è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30

Aeronautica, Eurofighter precipitato: continuano le ricerche del pilota. Continuano le ricerche, sia da terra, sia con un elicottero HH139 del Centro Search and Rescue di Trapani, del pilota del caccia monoposto Eurofighter del 37° Stormo di Trapani, precipitato per cause al momento non note durante la fase di rientro alla base madre da una missione addestrativa.

Si sta lavorando per circoscrivere l’area dell’impatto del velivolo, avvenuto a circa 5 miglia sud est della base aerea siciliana. Sul posto, oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco, anche un team di specialisti dello Stormo.