AERANTI-CORALLO / ASSOCIAZIONE IMPRESE RADIOTELEVISIVE LOCALI * RTTR – COMUNICATO SINDACATO GIORNALISTI TN-AA: « SOLIDARIETÀ ALL’EDITORE ED AL DIRETTORE DELL’EMITTENTE »

Aeranti-Corallo, l’associazione delle imprese radiotelevisive locali, esprime la propria solidarietà all’editore e al direttore di RTTR di Trento in relazione al comunicato, circa un asserito comportamento antisindacale degli stessi, diffuso in data odierna dal Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

Al riguardo, Aeranti-Corallo evidenzia che RTTR dà occupazione a numerosi giornalisti e applica regolarmente il Ccnl stipulato tra Aeranti-Corallo e Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, per il lavoro giornalistico nelle imprese radiotelevisive locali. Peraltro, RTTR non ha, ad oggi, deciso alcuna riorganizzazione aziendale. Inoltre, sta valutando di procedere, dal prossimo anno, ad alcune nuove assunzioni per l’attività giornalistica e ha interpellato, al riguardo, alcuni dei propri attuali collaboratori.