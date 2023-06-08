ADS- ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA * RAFFRONTO MARZO 2023 – APRILE 2023: « DIFFUSIONE CARTACEA + DIGITALE (“NUOVO TRENTINO” E “IL T” NON RILEVATI) / “L’ADIGE” CALA DA 20.264 A 19.838 / ” ALTO ADIGE” DECRESCE DA 8.079 A 7.847 / “DOLOMITEN” IN FLESSIONE DA 34.288 A 34.202 »

13.27 - giovedì 8 giugno 2023
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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DATI DIFFUSIONE – MARZO 2023
DATI DIFFUSIONE – APRILE 2023
ADS- ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA * RAFFRONTO MARZO 2022 – MARZO 2023: « DIFFUSIONE CARTACEA + DIGITALE (“NUOVO TRENTINO” E “IL T” NON RILEVATI) / “L’ADIGE” CALA DA 21.206 A 20.264 / ” ALTO ADIGE” DECRESCE DA 8.393 A 8.079 / “DOLOMITEN” IN FLESSIONE DA 35.073 A 34.288 »
ADS- ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA * RAFFRONTO FEBBRAIO 2022 – FEBBRAIO 2023: « DIFFUSIONE CARTACEA + DIGITALE (“NUOVO TRENTINO” E “IL T” NON RILEVATI) / “L’ADIGE” CALA DA 21.462 A 20.304 / ” ALTO ADIGE” DECRESCE DA 8.594 A 8.042 / “DOLOMITEN” IN FLESSIONE DA 36.018 A 33.822 »
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