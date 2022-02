ADOC – FEDERCONSUMATORI – ADICONSUM TRENTINO * INCONTRO CON DOLOMITI ENERGIA: « OK A RATEIZZAZIONE BOLLETTE EMESSE TRA GENNAIO ED APRILE 2022 / “FAMILY ENERGIA” PROROGATA AL 28/2 »

10.18 - venerdì 25 febbraio 2022

Incontro tra i vertici di Dolomiti Energia e i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori del Trentino, ADOC, Federconsumatori e Adiconsum.

In data 22 febbraio ha avuto luogo presso la sede di Dolomiti Energia di Trento l’incontro sollecitato dalle associazioni dei consumatori del Trentino avente come argomento gli aumenti degli importi delle bollette riferite all’energia elettrica ed eventuali possibili soluzioni per agevolare le famiglie in difficoltà.

All’incontro hanno partecipato i vertici di Dolomiti Energia e i rappresentanti di ADOC, Federconsumatori e ADICONSUM. Per quanto riguarda la possibilità di rateizzazione degli importi delle bollette, Dolomiti Energia ha recepito le Disposizioni della deliberazione 30 dicembre 2021 di ARERA (Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che stabilisce la possibilità per i clienti richiedenti di rateizzare l’importo delle bollette emesse tra gennaio ed aprile 2022, fino ad un massimo di 10 rate senza applicazione di interessi a loro carico.

Per quanto riguarda l’offerta “Family Energia”, la stessa è stata prorogata fino al 28 febbraio p.v.

A questo proposito Dolomiti Energia ricorda come circa la metà dei propri clienti aderisca al mercato tutelato anziché al mercato libero e si dichiara disponibile a spiegare ai clienti interessati le offerte del libero mercato e le effettive possibilità di risparmio, con consulenze individuali, presso i propri sportelli, previa prenotazione.

Dolomiti Energia si è dichiarata altresì disponibile ad incontri formativi e informativi con le associazioni, riguardanti sia le offerte di volta in volta disponibili, sia le modalità per la corretta lettura della bolletta.

*

Per le Presidenze

L.Cabras

ADOC

R.Tranquillini

FEDERCONSUMATORI

R.Berloffa

ADICONSUM del Trentino