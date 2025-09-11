ADM – AGENZIA DOGANE E MONOPOLI * MODERNIZZAZIONE: «AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DI 8 MILA CONTRASSEGNI DI STATO SULLE BOTTIGLIE, PIÙ EFFICIENZA E MENO DANNEGGIAMENTI»

11.49 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ha coinvolto circa 8.000 bottiglie la sperimentazione avvenuta oggi presso lo stabilimento della Martini & Rossi Spa di Pessione, sede storica della multinazionale vicino a Torino, selezionata e coinvolta nel progetto pilota per testare, grazie alla sua dimensione e capacità produttiva, l’efficacia del nuovo sistema.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), ha avviato una fase sperimentale per semplificare la gestione dei contrassegni di Stato sui prodotti alcolici soggetti ad accisa.

Le ottomila bottiglie, riempite per l’occasione di sola acqua, sono state le protagoniste della sperimentazione per testare efficacia ed efficienza dei nuovi contrassegni. La fase di imbottigliamento e applicazione dei contrassegni, avvenuta alla presenza di Matteo Cerasoli e di Massimo Garzillo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, è durata circa trenta minuti. Delle 7995 nuove fascette applicate, soltanto una è risultata lievemente danneggiata.

La sperimentazione si è concentrata sulla verifica della resistenza dei contrassegni realizzati con carta di grammatura superiore, studiati per ridurre i danneggiamenti durante l’applicazione sulle bottiglie delle classiche fascette filigranate. Questa innovazione risulta vantaggiosa sia per l’Amministrazione che per le aziende produttrici, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi di gestione.

I dati raccolti durante questa fase hanno permesso di stabilire l’incidenza statistica delle rotture dei contrassegni in fase di applicazione, con l’obiettivo condiviso di definire una soglia di tolleranza accettabile per entrambe le parti.

L’uso intelligente della tecnologia, la piena tracciabilità dei prodotti, la collaborazione tra le istituzioni e le imprese attivano sinergie costruttive e permettono di realizzare un modello di gestione orientato alla legalità, alla trasparenza e alla semplificazione.