ACN * “ACCENDIAMO LA CYBERSICUREZZA – PROTEGGIAMO LE NOSTRE IMPRESE”: «AL VIA DA NAPOLI IL CICLO DI EVENTI, PER AFFRONTARE I RISCHI CIBERNETICI (3/12)»

15.18 - venerdì 29 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il prossimo martedì 3 dicembre prende avvio il ciclo di eventi ACN “Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese”.. Lo abbiamo chiamato RoadShow perché è una sorta di viaggio itinerante in diverse località del paese per parlare della sicurezza informatica al tessuto produttivo italiano.

Con questo roadshow “Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese.”, continuano dunque le attività dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale volte a informare gli operatori economici e i loro clienti dell’importanza di essere preparati per affrontare i rischi cibernetici.

Il ciclo di eventi, che parte da Napoli il prossimo 3 dicembre alle 15:30, fa parte della campagna di comunicazione istituzionale a tutela delle Pmi realizzata dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza e dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’appuntamento di dicembre, presso l’Unione Industriali di Napoli, è organizzato dall’ACN in collaborazione con l’Unione industriali di Napoli ed il Campania Dih-Rete Confindustria.

In questa giornata di lavori interverrà il Vice Direttore Generale di ACN, Nunzia Ciardi, seguiranno approfondimenti sull’attuazione della nuova normativa NIS, recepita in Italia il 16 ottobre 2024 e sulla minaccia cyber e il ruolo del Computer Security Incident Response Team – Italia (CSIRT), istituito presso l’Agenzia, da parte di rappresentanti di ACN. Il Consigliere Alessandra De Marco, Direttore presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenterà la campagna istituzionale realizzata in collaborazione con ACN.

Sono previsti i saluti Istituzionali di Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali Napoli e di Maurizio Manfellotto, Presidente Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria Scarl e una tavola rotonda dedicata alla cybersicurezza in Campania. Modererà i lavori Lello Naso, Giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’.

Si tratta, lo ribadiamo, della prima tappa del roadshow di ACN per le PMI, in attuazione della attua la misura #71 della Strategia Nazionale di cybersicurezza sulla “Promozione della cultura della sicurezza cibernetica. L’iniziativa mira a sensibilizzare le imprese per affrontare le sfide della digitalizzazione ed aumentare la consapevolezza dei rischi cyber. Nel corso del 2025 sono previste altre sette tappe che toccheranno quasi tutto il territorio italiano.