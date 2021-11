ACLI TRENTINE * “ ‘SOS’TENIAMO LA GREEN ROUTINE “: « UN PERCORSO FORMATIVO E LABORATORI DEDICATI ALL’ECOLOGIA DEL QUOTIDIANO, IL TEMA DELL’AMBIENTE È STRATEGICO »

In questi ultimi anni si è fatta largo una nuova cultura della sostenibilità a partire dagli stili di vita e soprattutto dai comportamenti quotidiani che ognuno ed ognuna di noi possono mettere in pratica. Il tema dell’ambiente è pertanto strategico oltre che urgente e le Acli Trentine intendono promuovere azioni sostenibili e pratiche di consumo responsabili.

Per questo con il mese di novembre partirà un percorso interattivo rivolto in particolare alle famiglie e ai più piccoli che prevede cinque serate teoriche a distanza legate a cinque laboratori in presenza per imparare e sperimentare direttamente le buone pratiche e raggiungere una nuova consapevolezza ambientale a partire dai nostri comportamenti quotidiani. Un’iniziativa quindi che ci stimoli a declinare anche nella pratica l’attenzione al nostro pianeta, a ciò che ci circonda, alle scelte che facciamo quando acquistiamo volendo pensare anche a chi produce e a contribuire a rallentare il consumismo sfrenato che assottiglia sempre più le risorse ambientali a disposizione.

Ogni serata si concentrerà su temi specifici con il supporto degli esperti in materia, per un dialogo ed un confronto aperto. Il percorso inizierà a metà novembre e si concluderà a febbraio. Questo il programma nel dettaglio e qualche informazione sui relatori che interverranno:

*

Giovedì 18 novembre ore 20:00 Piattaforma Teams:

Siamo ciò che mangiamo. Conosciamo i GAS – Associazione Ortazzo

L’associazione L’Ortazzo è nata nel 2009 da un progetto di orto biologico comunitario nella zona di Caldonazzo e si è poi evoluta e rafforzata in una realtà che promuove l’agricoltura biologica e l’agroecologia, l’economia solidale, il consumo critico operando a vari livelli sulla sensibilizzazione ambientale. Le iniziative si sviluppano in ambito territoriale, con progetti in Alta Valsugana e Altopiano della Vigolana, ma anche provinciale, grazie ad una fitta rete di partnership. Dal 2013 ha attivo al suo interno un Gruppo di Acquisto Solidale molto dinamico,

Grazie anche al progetto educativo che coinvolge giovani del territorio negli aspetti logistici e di distribuzione dei prodotti in collaborazione con APPM onlus.

*

Sabato 27 novembre Sede Acli Lavis ore 10:00-12:00

Cuciniamo, senza buttare nulla. Cosa possiamo fare con il lievito madre?

Black Sheep pasticceria bio, raw e vegan

Michele Granuzzo con la Pasticceria Black Sheep ha creato uno dei primi laboratori al mondo per la creazione di dolci e non solo bio, raw e vegan. Bio relativamente alle materie prime naturali e la creazione di prodotti senza l’utilizzo di conservanti, coloranti, additivi, aromi artificiali, zuccheri raffinati e farine. Vegan perché utilizza esclusivamente prodotti vegetali, nel rispetto di ogni essere vivente. Raw per l’utilizzo di materie a crudo, che quindi non subiscono alterazioni con temperature superiori ai 42 gradi, mantenendo così inalterate le proprietà.

*

Giovedì 2 dicembre ore 20:00 Piattaforma Teams

Quando acquistiamo, pensiamo? Leggiamo le etichette, con la testa

Michela Luise e Associazione Vesti la Natura

Michela Luise è formatrice, educatrice e consulente nell’ambito della sostenibilità ambientale e agroecologia.

Vesti la Natura è un’associazione e nasce per diffondere la moda sostenibile e cruelty free, per sensibilizzare i consumatori consapevoli e inconsapevoli, per creare una rete tra aziende e consumatori, per incentivare l’acquisto e la produzione di prodotti etici e sostenibili.

*

Sabato 11 dicembre ore 10:00 – 12:00 Sede Acli Lavis

Diamo nuova vita a ciò che abbiamo nell’armadio!

Associazione El Costurero

Associazione “El Costurero” è un’associazione culturale, che nasce nel 2015 a Trento e si occupa di promuovere, valorizzare e divulgare il riutilizzo di materiali, attraverso workshops di sartoria “sovversiva”, e incontri su tematiche sempre legate alla sostenibilità, ecologia e il risparmio di risorse.

*

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 20:00 Piattaforma Teams

Quando un orto diventa bene comune.

Una riflessione che ci porterà a conoscere l’esperienza di un orto urbano portata avanti nella zona della Clarina da un gruppo di giovani di “Orto aperto”, che attraverso il coinvolgimento di associazioni, scuole, realtà e soggetti a vario titolo operanti nel quartiere hanno favorito importanti momenti di socializzazione e di aggregazione, in un’ottica di lavoro di rete con eventi formativi e seminari sui temi dell’orticoltura e della sostenibilità ambientale.

*

Sabato 22 gennaio ore 10:00 – 12:00 sede Acli Lavis

Trasformiamo il balcone in un orto

Stefano Delugan, agroecologo

Stefano Delugan è esperto di Agroecosistemi Multifunzionali, adibiti al concetto olistico dell’Agricoltura circolare, ma anche un coltivatore, si occupa di agricoltura in senso ampio, considerandola nell’insieme dei suoi elementi: piante, animali, storia, luoghi, persone. Si occupa di coltivazioni biologiche e biodinamiche.

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 20:00 Piattaforma Teams

Una famiglia alternativa si racconta. Istruzioni per una vita a impatto zero

Green Tribù

Una famiglia franco-americana che vive in Italia da oltre 10 anni e che ha deciso di cambiare le abitudini cercando alternative eco-friendly semplici ed efficaci.

Il sito di Green tribu è nato dal desiderio di facilitare l’accesso a prodotti naturali, plastic free e zero waste per uno stile di vita più sostenibile.

Sabato 5 febbraio ore 10:00 – 12:00 Sede Acli Lavis

Quanto pesa la tua spesa? Laboratori interattivi su consumo consapevole, i rifiuti, il tema della plastica e il bene Comune

Associazione H2O+

L’associazione H2O+ è composta da un team eterogeneo e dinamico la cui mission è sostenere la creatività e la criticità delle persone e incoraggiare una presa di coscienza sensibile a tematiche quali la sostenibilità ambientale, le risorse naturali, le energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti e la mobilità sostenibile.

Giovedì 10 febbraio 2022 ore 20:00 Piattaforma Teams

Ecologia quotidiana: comportamenti per risparmiare risorse

Mirco Elena

Mirco Elena è fisico, ricercatore, giornalista, organizzatore di eventi culturali e convegni nazionali e internazionali, esperto di questioni energetiche.

*

Sabato 19 febbraio 2022 ore 10:00 – 12:00 Sede Acli Lavis

Saponi e detersivi, come farli in casa

Michela Luise

Michela Luise è formatrice, educatrice e consulente nell’ambito della sostenibilità ambientale e agroecologia.

Informazioni e iscrizioni:

Alla fine del percorso sono previste delle uscite didattiche per entrare direttamente in contatto con alcune realtà virtuose del territorio e per co-progettare insieme al gruppo dei partecipanti un presidio aclista anche sui territori costantemente dedicato allo sviluppo di azioni di attenzione ambientale.

Le serate saranno a distanza tramite piattaforma Teams.

I laboratori, pensati e adattati alle esigenze di grandi e piccoli, saranno invece in presenza presso la sede del Circolo Acli di Lavis. Necessario il Green Pass.

È richiesto, ai soli adulti, un contributo di euro 20, più la tessera Acli e verranno accolte prioritariamente le adesioni di chi parteciperà all’intero percorso.

Per info e iscrizioni whatsapp 371-3121068 e [email protected]