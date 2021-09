ACLI TRENTINE * PREMIO 2021 – “AGRITURISMO TRENTINO E DONNA ”: « PROROGATO AL 26 SETTEMBRE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE »

L’ottimo afflusso di turisti nella nostra provincia e le previsioni, altrettanto soddisfacenti, per le prime settimane di settembre con i relativi impegni e carichi di lavoro presso le aziende agrituristiche, hanno spinto gli organizzatori del “Premio 2021: Agriturismo Trentino & Donna” a prorogare il termine per la presentazione delle domande alla mezzanotte di domenica 26 settembre. Termine inizialmente fissato per il 5 settembre.

Come noto il Premio viene promosso dal Coordinamento Donne delle Acli trentine e dall’Arcidiocesi di Trento ed intende incoraggiare la componente femminile attiva nelle strutture agrituristiche a “nuove forme di partecipazione e di creazione di buon lavoro”.

Possono partecipare al Premio tutte le donne residenti sul territorio trentino che hanno sviluppato un’attività imprenditoriale agricola con agriturismo, titolari di impresa individuale o socie in società agricole.

Non possono partecipare al bando le donne premiate nell’edizione del 2019.

Il modulo di candidatura è scaricabile dai siti www.diocesitn.it – www.aclitrentine.it e va inviato, prima delle 24:00 del 26 settembre, all’indirizzo email [email protected].

Sempre a questo indirizzo si possono chiedere tutte le informazioni relative al bando e alla compilazione del modulo di candidatura necessarie per redigere la domanda.