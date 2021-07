ACLI TRENTINE * FORUM 4 – IL LAVORO DOPO LA PANDEMIA: « COSTI E BENEFICI DEL COVID PER IL MONDO DELLE IMPRESE, L’EVENTO SULLA PAGINA FACEBOOK DI FOCOLARITALIA.IT (IL 4 AGOSTO ORE 20.30) »

Il “FORUM- …” è un incontro annuale per l’economia e il lavoro nato a Primiero quattro anni fa con l’intento di produrre idee nuove per promuovere l’economia ed il lavoro, in particolare quello giovanile, nella Valle di Primiero.

I contributi di teoria e di esperienza provengono soprattutto dal mondo dell’Economia di Comunione. I partecipanti al Forum sono finora infatti prevalentemente economisti, esperti a vario titolo ed imprese che aderiscono al progetto di Economia di Comunione.

L’edizione 2021, FORUM 4, continuerà lo studio di modelli innovativi nel campo dell’economia e dell’imprenditoria. Si cercheranno le risposte dell’economia civile e dell’economia di comunione ai grandi cambiamenti. Si parlerà delle risorse territoriali ed economiche della Valle di Primiero, di azienda come luogo di incontro; si parlerà di relazioni fra imprese, di persone e attività produttiva, di welfare generativo.

Il FORUM 4 prevede quest’anno la lettura magistrale del Prof. Luigino Bruni, economista, accademico, saggista e responsabile del progetto mondiale di Economia di Comunione

La lettura (o lezione) avrà per titolo «IL LAVORO DOPO LA PANDEMIA – Costi e benefici del Covid 19 per il mondo delle imprese» e sarà introdotto da un intervento del Dott. Bruno Turra, ricercatore sociale, esperto della realtà di Primiero.

L’ evento, on-line è in collaborazione tra Movimento dei Focolari, Comunità di Primiero e Vanoi, ACLI Primiero.

Si svolgerà il 4 agosto 2021 – ore 20,30 e sarà visibile sulla pagina facebook di focolaritalia.it e, in differita, sul canale YouTube di focolaritalia.it