ACLI TRENTINE * “CHANGE NOW“: «APPUNTAMENTO A TRENTO, PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO (26-28 LUGLIO)»

08.15 - giovedì 25 luglio 2024

Nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio un folto gruppo di giovani aclisti provenienti da tutte le regioni italiane si sono dati appuntamento a Trento per una manifestazione che si pone l’obiettivo di guardare lontano: CHANGE NOW!/IL CAMBIAMENTO È ORA!

Al centro dell’iniziativa figurano i temi più scottanti del nostro tempo ad iniziare dalla pace e dal modello di sviluppo. In modo particolare Change Now! intende affrontare una riflessione operativa affinché l’azione sociale svolta dalla società civile, dai movimenti e dal volontariato si connetta con i bisogni reali della società e dei cittadini. Verranno pertanto affrontati i nodi riguardanti le comunità ed i territori, la coesione sociale, le modalità attraverso le quali le idee si trasformano in azioni ed opere per il bene della persona. Altri temi riguardano il dialogo intergenerazionale, il ruolo del cristianesimo nel nostro tempo, il legame con le radici e l’identità popolare aclista, nonché momenti di elaborazione e proposta di costruzione del volontariato giovanile nelle Acli.

Gli incontri ed i tavoli di lavoro, ai quali parteciperanno oltre 70 giovani in rappresentanza delle sedi di GA (Gioventù aclista) di tutta Italia, inizieranno domani, venerdì 26 luglio, alle ore 14:30 presso la sala della Fondazione Caritro di Trento (Via Calepina, 1) e proseguiranno nella giornata di sabato 27 luglio.

Domenica 28 luglio presso il Pian del Gacc di Fornace a partire dalle ore 9:30, i rappresentanti del movimento giovanile saranno gli ospiti d’onore di Estate insieme, la tradizionale kermesse estiva delle Acli. Nel suo intervento (previsto per le ore 10:30), il presidente dell’associazione Luca Oliver affronterà le questioni più delicate che caratterizzano l’attuale congiuntura a livello internazionale e locale: dalla guerra alla difficile situazione economica, passando dalla necessità di una riforma delle politica che crei le condizioni per una migliore partecipazione dei cittadini. Temi che disegneranno l’agenda aclista del prossimo autunno anche in vista del congresso provinciale del movimento previsto per il prossimo 10 novembre. I giovani delle Acli saranno presenti per animare la giornata attraverso interviste di gruppo rivolte al mondo degli adulti sui temi affrontati nella tre giorni trentina di Change Now.