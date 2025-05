ACI, * KIMI ANTONELLI: «IL PILOTA NELLA STORIA, PRIMA POLE IN CARRIERA NELLA “SPRINT QUALIFYING” DI MIAMI»

15.21 - sabato 3 maggio 2025

Giornata memorabile per l’Italia e per Kimi Antonelli, che conquista la sua prima pole position in carriera nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami F1. Il giovane talento bolognese della Mercedes ha fermato il cronometro sull’1’26″482, precedendo le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente secondo e terzo.

“Quella di oggi – ha affermato il Gen. Tullio del Sette Commissario Straordinario dell’Ente – è una giornata storica per l’Automobile Club d’Italia, come Federazione dell’Automobilismo Sportivo riconosciuta dal Coni, e per l’intero sport italiano. Il giovane talento, cresciuto con determinazione nei vivai del karting di Aci Sport, formato presso la Scuola Federale di Vallelunga e costantemente sostenuto dalla Federazione nei principali campionati monoposto, rappresenta il simbolo più evidente dell’eccellenza della filiera che è stata costruita nel tempo per far crescere i nostri migliori campioni. Questo risultato conferma le qualità di questo pilota e lo rilancia sia per le gare di questo weekend, sia per il sempre più vicino impegno con il Formula 1 Aws Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia Romagna in programma dal 16 al 18 maggio 2025”.

Sulla stessa linea anche il commento dell’On. Giovanni Battista Tombolato, Sub-Commissario Straordinario dell’Aci: “Chi ha seguito Kimi fin dai suoi primi passi accoglie questo risultato come un’ulteriore conferma delle qualità di questo ragazzo. Per lui una crescita costante che lo ha portato ad ottenere successi importanti e a scalare le vette dei campionati più prestigiosi.

Tutto questo grazie all’impegno di tutti coloro che in Federazione stanno portando avanti i programmi relativi ai progetti dedicati ai giovani. In un’Italia dove il sistema sport sta ottenendo successi in tutte le discipline, ora anche l’automobilismo sportivo riesce ad emergere a livello mondiale come dimostrato non solamente da Antonelli ma anche da molti altri giovani e giovanissimi ormai protagonisti assoluti delle maggiori serie. Piloti che vengono preparati e seguiti dai programmi coordinati e gestiti dalla Scuola Federale Aci Sport Michele Alboreto nell’ambito del progetto giovani di Automobile Club d’Italia”.

