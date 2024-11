ACI – AUTOMOBILE CLUB * TRENTO: “RUOTE NELLA STORIA”: «L’8/12 DA PIEDICASTELLO LA TAPPA DEL CIRCUITO, DEDICATO ALLE AUTO D’EPOCA»

18.33 - giovedì 21 novembre 2024

L’Automobile Club Trento organizza una tappa del circuito ACI dedicato ai possessori di auto d’epoca, per utilizzare la propria vettura in un contesto turistico di rilievo: partenza da Trento ed arrivo a Borgo Valsugana sulle orme di De Gasperi

L’Automobile Club Trento partecipa a Ruote nella Storia, il format creato da ACI e dal Club ACI Storico dedicato a chi possiede un’auto d’epoca e la vuole utilizzare per partecipare ad eventi in contesti turistici di eccellenza. Arrivato alla settima edizione nazionale, il circuito propone raduni, visite guidate a eccellenze turistiche del territorio e pranzi conviviali organizzati dai singoli sodalizi provinciali.

L’AC Trento ha scelto la data dell’8 dicembre 2024 per proporre a tutti gli appassionati il suo primo evento, non competitivo, dedicato alle vetture storiche. Si tratta, come spiega il Presidente dell’Automobile Club Trento, Fiorenzo Dalmeri, di “un primo appuntamento, a cui altri faranno seguito, per raccogliere e promuovere la passione per l’automobilismo storico all’interno del nostro Ente e nel nostro territorio, che come sappiamo si presta molto bene ad ospitare eventi e manifestazioni di questo genere”.

Tutti coloro che hanno un’auto d’epoca sono quindi invitati domenica 8 dicembre con ritrovo in piazza Piedicastello, proprio di fronte all’omonima ed antica chiesa di Trento. Alle 9:00 è previsto il ritrovo dei partecipanti, mentre la partenza è in programma un’ora più tardi, dopo le verifiche e il briefing introduttivo.

Il corteo sfilerà alla volta di Pieve Tesino, passando per Bosentino e i laghi di Levico e Caldonazzo, arrivando al Museo Casa Alcide De Gasperi, dove gli ospiti saranno accompagnati in una visita guidata e potranno rivivere la storia di uno dei padri fondatori dell’Unione europea e dell’autonomia del Trentino.

Al termine della visita la “carovana” si trasferirà, attraversando i paesaggi tipici dell’alta quota, presso l’altopiano di Celado. Una foto ricordo e un momento di conoscenza reciproca anticiperanno il pranzo presso il ristorante Al Cacciatore.

Dopo mangiato, il programma prevede il trasferimento a Borgo Valsugana, dove proprio nella piazza intitolata ad Alcide De Gasperi, prima del rientro alle proprie abitazioni, è previsto un momento di saluto e di ringraziamento, oltre ad un reportage fotografico che sarà poi trasmesso ai partecipanti.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Trento, Pieve Tesino e Borgo Valsugana, è organizzato in collaborazione con l’A.S.D. Dame delle Dolomiti, grazie alla gentile disponibilità del suo Presidente Marco Scoli.

Le iscrizioni avvengono presso la sede dell’Automobile Club Trento di via Lunelli nn. 2-4, oppure via e-mail scrivendo all’indirizzo sport@acitrento.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 0461-433116 o visitare il sito www.acitrento.it.