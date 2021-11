ACGM – ANTITRUST * PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: « CLAUSOLE VESSATORIE, SI CONTESTA ALLA SOCIETÀ GOOGLE IRELAND LTD LA VIOLAZIONE DELL’ART 37-BIS COMMA 2 CODICE CONSUMO »

Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole sopra indicate nonché disposto, in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori, ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, la pubblicazione per venti giorni – a cura e spese della società – di un estratto del citato provvedimento n. 29817 adottato nei confronti di Google Ireland Ltd., sulla homepage del sito web, versione italiana, del Professionista.

Nel provvedimento è stato assegnato alla società un termine pari a venti giorni per dare seguito alla pubblicazione dell’estratto, richiedendo espressamente di comunicare all’Autorità le modalità e i tempi di esecuzione di detta pubblicazione.

Il citato provvedimento n. 29817 del 7 settembre 2021 risulta comunicato al Professionista in data 22 settembre 2021.

Con comunicazione pervenuta l’11 ottobre 2021, Google ha comunicato le modalità e le tempistiche seguite per la pubblicazione, dal 12 ottobre 2021, dell’estratto del provvedimento.

In data 13 ottobre 2021, la Direzione ha chiesto al Professionista di fornire le informazioni necessarie per poter verificare le modalità di pubblicazione dell’estratto disposto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

In data 15 ottobre 2021, la Società ha presentato la relazione di ottemperanza all’ordine di pubblicazione dell’estratto del provvedimento e contestualmente ha fornito chiarimenti in risposta alla suindicata richiesta di informazioni.

Alla luce delle informazioni acquisite, e tenuto conto delle verifiche effettuate, è emerso che “al fine di garantire immediata evidenza all’estratto del provvedimento, Google ha realizzato la pubblicazione facendo apparire sulla versione italiana del sito www.google.com e sulle pagine corrispondenti con altri top level domain nazionali contenenti la stringa del motore di ricerca e accessibili dall’Italia un riquadro informativo, avente le caratteristiche di seguito illustrate. Il riquadro informativo recita: “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Estratto del provvedimento CV194 Google Drive Clausole Vessatorie” e consente agli utenti di accedere all’estratto predisposto dall’AGCM (cliccando su “Leggi qui”) o di confermare l’avvenuta notifica ricevuta interagendo con il messaggio (cliccando su “Chiudi”)”.

Google ha poi specificato che “Gli utenti che non hanno un account Google, gli utenti che non sono loggati nel proprio account Google e gli utenti che cancellano i loro cookie vedranno il riquadro informativo sia in sede di primo accesso, sia in tutti gli accessi successivi fino al 31 ottobre 2021. E ciò anche nel caso in cui abbiano precedentemente cliccato su “Leggi qui” o su “Chiudi”. Non potendo tracciare le loro interazioni sui Siti Google, la Società non è infatti in grado di stabilire se tali utenti abbiano già letto l’informativa e continuerà pertanto a mostrarla per tutto il periodo indicato, anche al costo di farla leggere più volte ai medesimi utenti. Per quanto concerne gli utenti che sono loggati nel proprio account Google e che accedono ai Siti Google, vale invece quanto segue: (i) se non cliccano né su “Leggi qui” né su “Chiudi”, continueranno a rivedere il riquadro ad ogni nuovo accesso ai Siti Google fino al 31 ottobre 2021, al pari di quanto accade agli utenti cui si riferisce il paragrafo precedente; (ii) se invece cliccano su “Leggi qui” o su “Chiudi”, l’avviso non ricomparirà di nuovo, salvo che accedano nuovamente ai Siti Google da un dispositivo diverso, dopo essersi sconnessi dall’account o dopo aver cancellato i loro cookie. Grazie ai pulsanti “Chiudi” e “Leggi qui”, Google è infatti in grado di stabilire con certezza se l’utente (loggato) ha interagito con il messaggio informativo ed è quindi venuto a conoscenza dell’esistenza del