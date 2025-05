ACEA * VEICOLI ELETTRICI: «SEBBENE L’EUROPA STIA RAGGIUNGENDO DETERMINATI OBIETTIVI, PERMANGONO LACUNE SIGNIFICATIVE»

12.27 - mercoledì 7 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il primo aggiornamento trimestrale si basa su un’analisi delle lacune relative alle principali condizioni abilitanti e offre spunti tempestivi per aiutare i decisori politici e i leader del settore a individuare gli ostacoli.

L’aggiornamento trimestrale si concentra su quattro aree chiave:

Rete elettrica: la rete è in grado di gestire la crescente domanda di ricarica per veicoli elettrici (EV). Prospettiva del consumatore: i veicoli elettrici sono convenienti, accessibili e sufficientemente attraenti per un’adozione diffusa. Infrastruttura di ricarica: ci sono abbastanza stazioni di ricarica nei punti giusti. Produzione: i prezzi dell’energia sono competitivi e disponiamo di una capacità produttiva sufficiente per le batterie.

Allo stesso tempo, il rapporto evidenzia progressi disomogenei nelle aree chiave della transizione e sottolinea sia l’urgenza che la complessità del passaggio alla mobilità a zero emissioni.

Sebbene l’Europa stia raggiungendo determinati obiettivi, permangono lacune significative. Queste potrebbero ritardare i progressi se non vengono affrontate con urgenza. Per mantenere la rotta, il rapporto richiede un’azione coordinata, flessibilità normativa e investimenti sostenuti.

Il monitoraggio regolare dei KPI sarà essenziale per consentire risposte agili e garantire l’allineamento tra ambizione e attuazione. TML fornirà un nuovo aggiornamento sullo stato di avanzamento delle condizioni abilitanti ogni trimestre.

È possibile consultare il primo rapporto trimestrale qui: https://www.tmleuven.be/en/project/Monitoring-the-shift-to-zero-emission-vehicles-in-Europe.

///

The first quarterly update builds on a gap analysis of key enabling conditions and offers timely insights to help policymakers and industry leaders identify roadblocks.

The quarterly update centers on four key areas:

Electricity grid – can the network handle the growing demand for electric vehicle (EV) charging?

Consumer perspective – are EVs affordable, accessible, and attractive enough for widespread adoption?

Charging infrastructure – are there enough charging stations in the right places?

Manufacturing – are energy prices competitive and do we have enough battery production capacity?

Set against the backdrop of the EU’s Automotive Industrial Action Plan, the report reveals uneven progress across key areas of the transition and it underscores both the urgency and complexity of the shift to zero-emission mobility.

While Europe is meeting certain benchmarks, significant gaps remain. These could delay progress if not urgently addressed. To stay on course, the report calls for coordinated action, regulatory flexibility, and sustained investment.

Regular KPI monitoring will be essential to enable agile responses and ensure alignment between ambition and implementation. TML will provide a new update on the state of play of enabling conditions each quarter.

You can consult the first quarterly report here: https://www.tmleuven.be/en/project/Monitoring-the-shift-to-zero-emission-vehicles-in-Europe.