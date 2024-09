ACEA * SHARING VEHICLE DATA: «THERE ARE OVER 20 EXISTING EU, WE SUPPORT URSULA VON DER LEYEN’S GOAL TO LEVERAGE EXISTING RULES»

10.44 - giovedì 26 settembre 2024

Condivisione dei dati dei veicoli: non reinventiamo la ruota. Esistono oltre 20 regolamenti UE che disciplinano la condivisione dei dati dai veicoli connessi. Queste norme consentono già ai consumatori il pieno controllo sui propri dati, fornendo al contempo un sistema equo ed equilibrato per l’accesso di terze parti. Nonostante l’attuale carico di regolamenti, l’UE si sta preparando a introdurne un altro.

Invece di reinventare la ruota, l’UE dovrebbe basarsi sulle norme esistenti, garantendo al contempo un quadro giuridico coerente per la condivisione dei dati generati dai veicoli. Come ha affermato Ursula von der Leyen nelle sue linee guida politiche per il suo nuovo mandato, ciò di cui l’UE ha effettivamente bisogno è una strategia completa sui dati basata sulle norme attuali, senza aggiungere ulteriori livelli di complessità.

Ma la sua ambizione cadrà nel vuoto?

C’è un coro di parti interessate che ritiene che l’UE abbia bisogno di ancora più complessità, chiedendo una regolamentazione specifica per il settore per il mercato dei veicoli. In effetti, la Commissione ha lavorato a una proposta di vasta portata per un regolamento sull’accesso non solo ai dati dei veicoli, ma anche alle funzioni e alle risorse.

In superficie, la proposta cercava di integrare un pezzo di legislazione UE esistente, il Data Act, approvato alla fine dell’anno scorso. Ma le prime bozze della valutazione d’impatto della Commissione raccontavano una storia diversa. Il regolamento avrebbe introdotto norme specifiche per settore divergenti dal Data Act, anche prima che questo regolamento completo sulla condivisione dei dati da tutti i prodotti connessi fosse stato implementato.

Il Data Act, una legislazione di punta e onnicomprensiva sul prezzo dei dati, è stato elogiato come un regolamento ad ampio spettro e one-stop-shop che copre tutti i prodotti connessi, compresi i veicoli. Le nuove norme garantiscono alle aziende e ai consumatori la completa autorità sui dati condivisi dai loro prodotti connessi, come i veicoli, nonché il controllo su chi può accedervi senza eccezioni.

L’accesso ai dati è fornito a condizioni eque e non discriminatorie. Impedisce pratiche monopolistiche da parte dei produttori di veicoli e garantisce che i fornitori di servizi indipendenti, come officine di riparazione e servizi di diagnostica, possano ottenere i dati necessari per offrire i loro servizi. Inoltre, il quadro giuridico include anche severe misure di protezione dei dati. Questa duplice attenzione all’accesso e alla protezione garantisce che i dati siano prontamente disponibili alle parti autorizzate, ma siano anche protetti da un uso improprio e da un accesso non autorizzato

Con il Data Act saldamente in atto, apparentemente non c’è bisogno dell’onere di una legislazione aggiuntiva. Beh, sbagliato. La proposta della Commissione sembra essere ancora sul tavolo. Quel che è peggio è che la prospettiva incombe su di noi come una spada di Damocle in un momento in cui affrontiamo una pressione competitiva senza precedenti da parte di altre regioni globali e un labirinto sempre più impegnativo di complessità legislativa e duplicità in Europa.

In parole povere, l’UE non può più permettersi di regolamentare la sua via d’uscita da ogni problema percepito. La proposta inevitabilmente mina solo la competitività aggiungendo un ulteriore onere quando dovremmo concentrarci sulla gestione della massiccia trasformazione verde e digitale che il nostro settore deve affrontare. Quel che è peggio è che la regolamentazione potrebbe aprire le porte a terze parti per influenzare il comportamento dei veicoli su strada, ponendo importanti rischi per la sicurezza in un momento in cui le minacce alla sicurezza informatica sono in aumento.

Con una nuova leadership della Commissione in carica, rimettere la competitività e la politica industriale al centro dell’elaborazione delle politiche dell’UE deve essere l’ordine del giorno, è un momento opportuno per rivalutare piuttosto che rianimare questa iniziativa. L’introduzione di una nuova legislazione non solo sarebbe ridondante, ma potrebbe anche esacerbare la complessità affrontata dai produttori di veicoli nella conformità. I ​​produttori incontrerebbero maggiori oneri amministrativi e potenziali sovrapposizioni nei requisiti normativi, portando a inefficienze e costi di conformità più elevati. La semplificazione delle normative esistenti servirebbe meglio l’industria e i consumatori, promuovendo l’innovazione e mantenendo un ambiente competitivo equo, garantendo al contempo la sicurezza dei dati e la privacy.

Sosteniamo l’obiettivo di Ursula von der Leyen di sfruttare le norme esistenti. Nei prossimi cinque anni, la Commissione dovrebbe concentrarsi sullo sfruttamento di questo quadro giuridico, impegnandosi per la coerenza e supportando l’industria nei suoi sforzi di conformità. Così facendo, la Commissione può aiutare a portare i dati sul mercato in modo efficace, senza reinventare la ruota e aggiungere ulteriore complessità a un labirinto già intricato.

Sharing vehicle data: let’s not reinvent the wheel. There are over 20 existing EU regulations governing the sharing of data from connected vehicles. These rules already allow consumers full control over their data while providing a fair and balanced system for third-party access. Despite the current load of regulations, the EU is gearing up to introduce yet another one.

Instead of reinventing the wheel, the EU should build on existing rules while ensuring a coherent legal framework for sharing data generated by vehicles. As Ursula von der Leyen stated in her political guidelines for her new mandate, what the EU actually needs is a comprehensive Data Strategy building on current rules, not adding on extra layers of complexity.

But will her ambition fall on deaf ears?

There is a loud chorus of stakeholders who believe the EU needs even more complexity calling for sector-specific regulation for the vehicle market. Indeed, the Commission has worked on a wide-reaching proposal for a regulation on access to not only vehicle data but also functions and resources.

On the surface, the proposal sought to complement an existing piece of EU legislation – the Data Act – passed late last year. But early drafts of the Commission’s impact assessment told a different story. The regulation would introduce sector-specific rules diverging from the Data Act, even before this comprehensive regulation on data sharing from all connected products had even been implemented.

The Data Act, a flagship, all-encompassing price of data legislation was lauded as a broad-spectrum, one-stop-shop regulation covering all connected products, including vehicles. The new rules guarantee businesses and consumers complete authority over the data shared by their connected products such as vehicles – as well as control over who can access it with no exceptions.

Access to data is provided under fair and non-discriminatory conditions. It prevents monopolistic practices by vehicle manufacturers and ensures that independent service providers, such as repair shops and diagnostic services, can obtain the necessary data to offer their services. Moreover, the legal framework also includes stringent data protection measures. This dual focus on access and protection ensures that while data is readily available to authorised parties, it is also safeguarded against misuse and unauthorised access

With the Data Act firmly in place, seemingly there’s no need for the burden of additional legislation. Well, wrong. The Commission’s proposal appears to still be on the table. What’s worse, the prospect is hanging over us like Damocles’s sword at a time when we face unprecedented competitive pressure from other global regions and an increasingly challenging maze of legislative complexity and duplicity in Europe.

Put simply, the EU can no longer afford to regulate its way out of every perceived problem. The proposal inevitably only undermines competitiveness by adding yet another burden when our focus should be on managing the massive green and digital transformation our industry faces. What’s worse, the regulation could open the doors to third parties to influence vehicle behaviour on the road – posing major safety risks at a time when cybersecurity threats are on the rise.

With a new Commission leadership in office, putting competitiveness and industrial policy back at the heart of EU policy making must be the ordre du jour, it is an opportune moment reassess rather than resuscitate this initiative. Introducing new legislation would not only be redundant but could also exacerbate the complexity faced by vehicle manufacturers in compliance. Manufacturers would encounter increased administrative burdens and potential overlaps in regulatory requirements, leading to inefficiencies and higher compliance costs. Streamlining existing regulations would better serve the industry and consumers, fostering innovation and maintaining a fair competitive environment while ensuring data security and privacy.

We support Ursula von der Leyen’s goal to leverage existing rules. Over the next five years, the Commission should focus on harnessing this legal framework, striving for coherence, and supporting the industry in its compliance efforts. By doing so, the Commission can help bring data to the market effectively – without reinventing the wheel and adding further complexity to an already intricate maze.