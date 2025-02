ACEA * SETTORE AUTOMOBILISTICO: «NECESSARIE INFRASTRUTTURE ED INCENTIVI, PER ACCELERARE LA DECARBONIZZAZIONE»

12.33 - giovedì 13 febbraio 2025

Il settore automobilistico lancia l’allarme per le infrastrutture in ritardo e le opzioni tecnologiche al primo incontro del dialogo strategico.

Al primo incontro del dialogo strategico che affronta la decarbonizzazione, i produttori di automobili e i fornitori chiedono soluzioni fattibili per raggiungere obiettivi di neutralità climatica mentre l’adozione dei veicoli elettrici rallenta e la leadership industriale europea affronta una pressione senza precedenti.

Il settore automobilistico europeo si trova in una fase critica, affrontando una crescente pressione da parte degli obiettivi normativi di CO2 quest’anno e alle prese con il calo della competitività globale.

Alla prima delle sessioni tematiche del dialogo strategico dedicate a infrastrutture e domanda, i produttori di veicoli e i fornitori europei hanno affrontato preoccupazioni comuni e delineato azioni fattibili per porre rimedio all’adozione più lenta del previsto di veicoli a zero emissioni, continuando al contempo a supportare la decarbonizzazione del trasporto su strada con un quadro tecnologico aperto a lungo termine.

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, il ritmo di installazione di punti di ricarica e rifornimento rimane troppo lento e non sufficiente a coprire la domanda prevista. Ad esempio, quasi il 60% di tutte le stazioni di ricarica si trova in soli tre paesi. Nel caso dei veicoli pesanti, non c’è quasi disponibilità di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Allo stesso modo, i produttori di veicoli chiedono l’introduzione di incentivi fiscali e di acquisto nazionali e paneuropei per aumentare la domanda.

“L’UE ha bisogno di una politica guidata dal mercato, non dalle sanzioni, se vuole stimolare la domanda di emissioni zero, superando al contempo la crisi di competitività che sta affrontando l’industria automobilistica europea”, ha affermato Sigrid de Vries, Direttore generale dell’ACEA. “Oggi abbiamo ribadito la nostra richiesta di un immediato sollievo dalle imminenti sanzioni per la CO2 e di un’ambiziosa revisione del Regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi dell’UE, che è ancora molto carente. Abbiamo anche sostenuto l’introduzione di un programma di incentivi paneuropeo”.

“È fondamentale far funzionare l’elettrificazione. Le infrastrutture di ricarica e gli incentivi per i veicoli sono leve importanti. Tuttavia, abbiamo bisogno di un approccio che faccia davvero la differenza, offrendo soluzioni che soddisfino le esigenze dei consumatori e riducano le emissioni. Non possiamo permetterci di discriminare le tecnologie che contribuiscono agli obiettivi climatici. “Per raggiungere più rapidamente la decarbonizzazione del trasporto su strada è necessario sfruttare la leadership ingegneristica e l’innovazione dell’Europa”, afferma Benjamin Krieger, Segretario generale del CLEPA. “Abbiamo bisogno di una strategia coraggiosa per garantire che l’Europa sviluppi le catene di fornitura per la mobilità elettrica e per i carburanti rinnovabili sostenibili. Senza questo, rischiamo di limitare percorsi praticabili verso la neutralità climatica”.

Auto sector raises alarm on lagging infrastructure and tech options at first Strategic Dialogue meeting

At the first Strategic Dialogue meeting tackling decarbonisation, automakers and suppliers call for feasible solutions to meet climate-neutral goals as EV uptake slows and Europe’s industrial leadership faces unprecedented pressure.

The European automotive sector is at a critical juncture, facing mounting pressure from regulatory CO2 targets this year while grappling with declining global competitiveness.

At the first of the Strategic Dialogue thematic sessions dedicated to infrastructure and demand, European vehicle manufacturers and suppliers addressed shared concerns and outlined feasible actions to redress the slower-than-anticipated uptake of zero-emission vehicles while continuing to support road transport decarbonisation with a long-term technology-open framework.

Despite progress made over the past years, the pace of installing recharging and refuelling points remains too slow and not enough to cover projected demand. For example, almost 60% of all charging stations are located in only three countries. In the case of heavy-duty vehicles, there is almost no availability of charging and refuelling infrastructure. Likewise, vehicle manufacturers are calling for the introduction of national and pan-European purchase and fiscal incentives to boost demand.

“The EU needs market-driven, not penalty-driven policy if it wants to drive demand for zero-emissions while overcoming the competitiveness crisis facing Europe’s auto industry,” stated Sigrid de Vries, ACEA Director General. “Today, we reiterated our call for immediate relief on impending CO2 penalties and an ambitious review of the EU’s Alternative Fuels Infrastructure Regulation, which still falls far short. We also backed the introduction of a pan-European incentive scheme.”

“It is crucial to make electrification work. Charging infrastructure and incentives for vehicles are important levers. However, we need an approach that really makes a difference, offering solutions which fit consumers’ needs and reduce emissions. We cannot afford to discriminate against technologies that contribute to climate targets. Achieving road transport decarbonisation faster requires leveraging Europe’s engineering leadership and innovation,” says Benjamin Krieger, CLEPA Secretary General. “We need a bold strategy to ensure Europe develops the supply chains for electric mobility and for sustainable renewable fuels. Without this, we risk limiting viable pathways to climate neutrality.”