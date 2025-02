ACEA * CAMION E AUTOBUS: «FLOTTE AZIENDALI VERDI, OPPORTUNITÀ DI GUADAGNO PER ZERO EMISSIONI»

09.30 - martedì 11 febbraio 2025

L’iniziativa per flotte aziendali verdi per camion e autobus potrebbe rappresentare un guadagno per l’adozione di zero emissioni.

Le attuali discussioni su una potenziale iniziativa dell’UE per legiferare sulle flotte aziendali per aumentare la domanda di veicoli a zero emissioni (ZEV) si concentrano in gran parte sulle auto, ignorando il segmento dei veicoli pesanti in cui questa iniziativa potrebbe apportare importanti benefici e dare impulso al mercato. Con l’attuale quota di mercato ZEV di appena il 2,3% (camion pesanti >3,5t) e del 15,6% (autobus urbani/pullman), il trasporto pesante su strada ha urgente bisogno di incentivi per accelerare il rinnovo della flotta.

Mentre aumentare la quota di auto a zero emissioni nelle flotte aziendali può essere facilmente fatto modificando i regimi fiscali a livello nazionale, il segmento dei veicoli pesanti richiede un approccio mirato e azioni non solo a livello dell’UE ma anche degli Stati membri:

Dare priorità ai camion e agli autobus a zero emissioni per i veicoli e i servizi di trasporto appaltati con fondi pubblici. La direttiva sui veicoli puliti dovrebbe essere rivista e allineata con gli ambiziosi obiettivi di riduzione della CO2. Una disposizione sulla “catena del valore europea” dovrebbe sottolineare l’importanza delle tecnologie a zero emissioni per rafforzare la base industriale europea e sostenere la prosperità economica in questo segmento.

Obbligare gli spedizionieri e gli acquirenti di servizi di trasporto ad aumentare progressivamente la quota delle loro spedizioni gestite da veicoli a zero emissioni. Utilizzare meccanismi di finanziamento dell’UE, come il Fondo per l’innovazione o il Fondo sociale per il clima, per supportare investimenti tempestivi e duraturi in ZEV per gli operatori del trasporto commerciale su strada.

Implementare pedaggi stradali basati sulla CO2 in tutti gli stati membri. Garantire un’implementazione rapida e coerente della direttiva Eurovignette ed estendere le esenzioni complete dal pedaggio per i veicoli a zero emissioni fino al 2030 per migliorare la loro competitività sui costi. Implementare un quadro coerente di politica dei trasporti sia a livello europeo che degli Stati membri per inviare segnali coerenti per accelerare il passaggio ai veicoli a zero emissioni.

La transizione del trasporto commerciale su strada dipende dalla capacità dell’Europa di creare business case sostenibili per gli operatori del trasporto poiché il costo totale di proprietà (TCO) dei veicoli è il fattore più importante per questo settore.

Mentre i produttori di veicoli stanno consegnando veicoli a zero emissioni, la transizione richiede anche un allineamento tra le catene del valore dell’automotive, dei trasporti, della logistica e dell’energia. Le misure di carbon pricing, in particolare, svolgono un ruolo fondamentale nell’abilitare e accelerare il passaggio a zero emissioni in questo mercato B2B in cui è essenziale creare business case sostenibili per gli operatori dei trasporti. Senza la capacità di gestire ZEV in modo redditizio, la transizione mancherà di slancio guidato dal mercato e gli operatori dei trasporti saranno lenti o non investiranno in veicoli a zero emissioni.

Green corporate fleets initiative for trucks and buses could spell gains for zero-emission uptake

Current discussions about a potential EU initiative to legislate corporate fleets to boost demand for zero-emission vehicles (ZEV) largely focus on cars, ignoring the heavy-duty segment where this initiative could deliver important benefits and boost the market. At the current ZEV market share of just 2.3% (heavy-duty trucks >3.5t) and 15.6% (urban buses/ coaches), heavy-duty road transport urgently needs incentives to accelerate fleet renewal.

Whilst increasing the share of zero-emission cars in corporate fleets can easily be done by tweaking fiscal regimes at the national level, the heavy-duty segment requires a targeted approach and actions not only at EU but also member states level:

Prioritise zero-emission trucks and buses for publicly procured vehicles and transport services. The Clean Vehicle Directive should be reviewed and aligned with the ambitious CO2 reduction targets. A ‘European value chain’ provision should underscore the significance of zero-emission technologies for strengthening Europe’s industrial base and supporting economic prosperity in this segment.

Mandate shippers and buyers of transport services to progressively increase the share of their shipments handled by zero-emission vehicles.

Use EU funding mechanisms, such as the Innovation Fund or Social Climate Fund, to support early and sustained investments in ZEVs for commercial road transport operators.

Implement CO2-based road user charges in all member states. Ensure swift and consistent implementation of the Eurovignette Directive and extend full toll exemptions for zero-emission vehicles until 2030 to enhance their cost competitiveness.

Implement a coherent transport policy framework at both the European and Member State levels to deliver consistent signals to accelerate the shift to zero-emission vehicles.

The transition of commercial road transport hinges on Europe’s ability to create viable business cases for transport operators as the total cost of ownership (TCO) of vehicles are the most important factor for this sector.

While vehicle manufacturers are delivering zero-emission vehicles, the transition also requires alignment across the automotive, transport, logistics and energy value chains. Carbon pricing measures, in particular, play a pivotal role in enabling and accelerating the shift to zero-emission in this B2B market where creating viable business cases for transport operators is essential. Without the ability to run ZEVs profitably, the transition will lack market-driven momentum and transport operators will be slow or not invest in zero-emission vehicles.