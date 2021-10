ACCADEMIA FEDERALE – LEGA TRENTINO * FORMAZIONE TESSERATI: « CONCLUSO IL CICLO 2021, CON I SALUTI ISTITUZIONALI DEL COMMISSARIO ON. DIEGO BINELLI E DEL PRESIDENTE PAT MAURIZIO FUGATTI »

Accademia Lega Trentino: concluso il percorso formativo 2021 Pronti a ripartire con il nuovo ciclo di incontri.

Si è concluso con il doppio appuntamento di sabato 23 e domenica 24 ottobre il ciclo 2021 di incontri formativi dedicati ai tesserati Lega organizzato dall’Accademia Federale Lega. L’Accademia, creata su iniziativa del sen. Manuel Vescovi, ha raccolto la tradizione storica delle scuole quadri della Lega e svolge iniziative formative su tutto il territorio nazionale; in Trentino ha come referente Gianni Festini Brosa, responsabile organizzativo della Lega per la provincia di Trento.

Il percorso Trentino del 2021, organizzato in 7 appuntamenti, è iniziato nel marzo 2021 ed è stato portato a termine durante l’anno nonostante la difficile logistica dovuta all’emergenza sanitaria, che ha obbligato a volgere i primi incontri in modalità online, mentre i successivi hanno potuto svolgersi di persona, pur mantenendo la possibilità di collegamenti di alcuni relatori in videoconferenza.

Il grande successo riscontrato nonostante la situazione contingente ha portato a confermare l’importanza della formazione in politica, sia per chi già riveste ruoli nella pubblica amministrazione, sia per chi si avvicina al mondo della politica e vuole conoscere di più della macchina istituzionale ad ogni livello.

Con la chiusura del ciclo si coglie l’occasione per ringraziare tutti i personaggi, sia della politica che del mondo economico ed accademico, che hanno contribuito a questo percorso, dedicandosi alla formazione dei partecipanti.

Nel corso della giornata finale, si sono tenuti anche i saluti istituzionali della dirigenza Lega, con la presenza del commissario della Lega Trentino, on. Diego Binelli, il presidente PAT Maurizio Fugatti e la referente per gli Enti Locali, on. Vanessa Cattoi; il momento della consegna dei diplomi ha poi visto la presenza dell’ospite d’onore, l’europarlamentare Mara Bizzotto.

Il referente Gianni Festini Brosa ha già annunciato che tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 partirà il nuovo modulo formativo, aperto a tutti gli iscritti Lega, che sarà presentato in una prossima conferenza stampa.

*

Accademia Federale Lega Trentino