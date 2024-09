ABILNOVA * CAMMINO DI S. ROCCO: «23 PARTECIPANTI PERCORRERANNO 70 KM NEL BASSO TRENTINO, PER VALORIZZARE LA MEDIA MONTAGNA (10-14/9)»

20.21 - mercoledì 4 settembre 2024

Tre eventi aperti al pubblico in concomitanza con il trekking inclusivo per ciechi, ipovedenti e vedenti di 70 km nel basso Trentino per conoscere e favorire la socializzazione e la sensibilizzazione.

Dal 10 al 14 settembre 2024 si tiene la prima edizione di Insieme sul Cammino di San Rocco, un trekking inclusivo per ciechi, ipovedenti e vedenti. Sono 23 i partecipanti di tutta Italia che con due Accompagnatori di Media Montagna e un’operatrice di AbilNova percorreranno i 70 km del Cammino che attraversa i Comuni di Mori, Brentonico e Ronzo Chienis per promuovere e valorizzare la media montagna.

“A settembre festeggiamo il Cammino di San Rocco con tutti i sensi! Stiamo realizzando un progetto al fianco di AbilNova, per rendere maggiormente accessibile il nostro territorio.” dichiara Ulisse Paolini, associazione Compagnia del Cammino di San Rocco.

Proprio in questi giorni infatti, il progetto Insieme sul Cammino di San Rocco propone tre appuntamenti aperti a tutti per offrire un’esperienza di scambio e arricchimento reciproco alla scoperta dei sensi e per ragionare insieme sugli itinerari locali da percorrere a passo lento.

APERITIVO AL BUIO

Martedì 10 settembre, ore 18.45 – 20.00 – 21.15. Forest Camp – Ronzo Chienis. Si parte con un aperitivo al buio, l’esperienza sensoriale immersiva per conoscere la disabilità visiva con i suoi limiti ma anche con le sue potenzialità e risorse per una maggiore consapevolezza. In un ambiente completamente buio, gli ospiti saranno accompagnati da camerieri ciechi e ipovedenti di AbilNova per scoprire quanto gli altri sensi si attivano e si sviluppano nel momento in cui non si può più fare affidamento sulla vista. Per rendere ancora più indimenticabile questo aperitivo verranno offerti alcuni dei prodotti tipici trentini della Mostra Mercato della Val di Gresta.

Evento a pagamento 10€ adulti, 5€ bambini

Iscrizione a uno dei turni su aperitivoalbuio.eventbrite.it

STORIE DAI CAMMINI TRENTINI

Giovedì 12 settembre, ore 20.30. Teatro Sociale Gustavo Modena – Mori. Gli eventi aperti al pubblico proseguono con le Storie dai cammini Trentini. Attraverso i racconti di chi ha ideato e percorso i sentieri del Cammino di San Vili, del Cammino Jacopeo d’Anaunia, del Cammino dei Sette Laghi e del Cammino delle Terre Sospese, si parlerà di che cosa significa fare esperienze di turismo lento e sostenibile in Trentino. AbilNova e Associazione Cime porteranno la testimonianza del valore inclusivo dei cammini. Modera la serata Walter Nicoletti.

Evento a ingresso libero.

LA FORESTA DEI VIOLINI

Venerdì 13 settembre, ore 20.30. Palazzo Eccheli Baisi – Brentonico. Sarà un concerto acusmatico e documentario di suono immersivo a concludere il ciclo di incontri aperti di Insieme sul Cammino di San Rocco. La foresta dei Violini, per la prima volta sarà in live in Italia, è un viaggio sonoro che accompagna gli ascoltatori attraverso i paesaggi suggestivi della Val di Fiemme e i suoi abitanti, tra suoni della foresta, aneddoti e racconti amalgamati insieme nella composizione di Benoit Bories e Francesca Bolognesi.

Evento a ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria su laforestadeiviolini.eventbrite.it

Il progetto è di Associazione Compagnia del Cammino di San Rocco e AbilNova, in collaborazione con Parco Naturale Locale del Monte Baldo, con il patrocinio dei Comuni di Mori, Brentonico e Ronzo-Chienis e con APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, APT Garda Dolomiti. È realizzata con Circolo Arci Brentonico “Ugo Winkler”, Associazione Castel Frassem, Impact Hub Trentino, NaturGresta, Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta, Gruppo Alpini Remo Rizzardi di Mori. L’iniziativa è organizzata con il supporto di Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto, Comunità della Vallagarina e Fondazione Caritro.

Tutte le informazioni su www.camminosanrocco.it

Contatti

info@camminosanrocco.it

telefono 3421281843