ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA * INCONTRO CON SINDACATI: «FIRMATI DUE ACCORDI NAZIONALI, SU CCNL BANCARI E DIRIGENTI»

18.19 - martedì 15 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nelle giornate del 14 e 15 luglio si sono svolti incontri sindacali tra l’ABI, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, al termine dei quali sono stati sottoscritti due Accordi nazionali: il testo coordinato del CCNL del 23 novembre 2023 per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali e il rinnovo del CCNL del 13 luglio 2015 per il personale dirigente.

Le due intese rappresentano l’esito di un confronto approfondito e costruttivo tra le Parti.

Il testo coordinato, siglato in data 14 luglio 2025, ha l’obiettivo di armonizzare i contenuti dell’Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023 con le previsioni del precedente contratto collettivo del 19 dicembre 2019. Il risultato è uno strumento unitario e aggiornato che facilita la conoscenza e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti nei rapporti di lavoro nel mondo bancario.

Con l’Accordo del 15 luglio 2025, è stato rinnovato il contratto nazionale dirigenti nell’ambito del quale è stata adeguata la parte economica per il personale dirigente ed estese alcune previsioni, ad esempio in tema di maternità e malattia, già riconosciute alle altre categorie di personale.

“Con la sottoscrizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro per quadri direttivi e aree professionali e dell’Accordo di rinnovo del CCNL dirigenti – sottolinea Ilaria Maria Dalla Riva, Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI – è stato fornito alle imprese e a tutto il personale bancario un chiaro quadro regolamentare utile per affrontare positivamente i profondi cambiamenti costantemente in atto”.

Nel corso dei due incontri, ABI e le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre condiviso due ulteriori Verbali di Accordo: il primo, in continuità con quanto stabilito dall’Accordo del 21 marzo 2025 sulle libertà sindacali e su cui le Parti si sono impegnate a riprendere i lavori nel mese di settembre, proseguendo il percorso avviato lo scorso aprile, conferma l’impegno a rendere operativo un sistema digitalizzato per la gestione dei permessi sindacali cosiddetti “a cedola”; il secondo prevede l’avvio, dal 22 settembre 2025, dei lavori della Cabina di regia, ovvero il Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie e della digitalizzazione nell’industria bancaria, i cui compiti sono stati rafforzati con il rinnovo contrattuale del 2023.

“Il complesso dei significativi risultati raggiunti nelle diverse intese – continua Ilaria Maria Dalla Riva – conferma la positiva e consolidata esperienza di dialogo e confronto tra ABI e Organizzazioni sindacali dei lavoratori e la capacità delle stesse di fare sintesi sulle diverse questioni oggetto di confronto”.