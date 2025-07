ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA * ASSEMBLEA 2025: PRESIDENTE PATUELLI, «NON POSSIAMO TORNARE AI DAZI, RISCHIAMO UNA CRISI ECONOMICA» (PDF RELAZIONE)

10.31 - venerdì 11 luglio 2025

Viviamo indescrivibili preoccupazioni per i conflitti in Europa e in Medio Oriente, i più gravi dopo la seconda guerra mondiale. Angosciano il brutale uso della forza e gli aspetti umanitari, con infinite perdite di vite umane e i rischi che le guerre si incancreniscano e si diffondano.

Ha ragione Papa Leone XIV che occorre disarmare le parole. Poi vi sono le preoccupazioni per le ricadute sull’economia, la fiducia internazionale, i commerci, i costi dell’energia, con i rischi di ripresa dell’inflazione e dei tassi. Difronte alle crisi, le banche sono molto esposte, come più complessi e sensibili anelli di connessione fra i fattori dell’economia.

Inoltre viviamo una fase inedita di grandi incertezze fra le due sponde dell’Atlantico. Permangono troppo alti costi energetici soprattutto per imprese e fami glie italiane. Due agenzie internazionali di rating e il Fondo Monetario Internazionale hanno giustamente migliorato le valutazioni sull’Italia (cui hanno concorso anche le banche), ma i conflitti rischiano di appesantire l’economia. Occorre che l’Unione Europea assuma rapidamente maggiori responsabilità, con nuove regole istituzionali, per non essere paralizzata da veti di piccole minoranze, e realizzando nuovi obiettivi d’integrazione.