ABACO E ASIA-USB DEL TRENTINO * EDILIZIA ABITATIVA: «SPESE CONDOMINIALI DEGLI INQUILINI ITEA, INSUFFICIENTE LA PROPOSTA PROVINCIALE»

15.01 - mercoledì 7 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Spese condominiali degli inquilini ITEA, insufficiente la proposta Provinciale.

Come Abaco e Asia USB del Trentino abbiamo letto l’intervento sulla stampa locale dell’Assessore alle Politiche Abitative della PAT Marchiori, relativamente all’estensione della rateizzazione per gli inquilini ITEA degli importi insoluti delle spese condominali, che porterebbe il numero di rate a 48.

Una misura che, già in occasione dell’ultimo incontro avvenuto con l’Assessore a fine giugno, avevamo già valutato negativamente, in quanto non si tratta di una soluzione al problema ma semplicemente un procrastinare l’intervento facendo rimanere nella pesante situazione di difficoltà gli inquilini, che oltre alle rate si trovano a dover pagare affitti, altre bollette e sopratutto le nuove spese condominiali. Così facendo non si fa altro che peggiorare la situazione, in quanto si rischia di aggiungere spese su spese agli Inquilini portandoli a generare debito anche per gli anni futuri.

Per questa ragione all’assessore avevamo già a fine giugno ribadito quanto l’unico intervento risolutivo ad oggi possibile sia una sanatoria che permetta di risolvere la problematica in essere oggi e concentrarsi quindi sulla definizione di interventi futuri che evitino il ripetersi di situazioni similari. Rispetto a ciò l’Assessore si era impegnato a riconvocare un incontro entro la fine del mese di luglio, incontro però mai avvenuto nonostante due solleciti inviati da queste associazioni.

La situazione in cui si trovano gli inquilini oggi non nasce dal nulla, ma è figlia anche dei mancati investimenti nelle politiche abitative e di risanamento di condomini, i quali hanno portato gli stessi oltre ad avere un più alto impatto ambientale, sopratutto un aumento del costo per gli inquilini, consumando più di quanto consumerebbe un alloggio risanato.

La differenza, se prendiamo ad esempio le torri efficientate con il 110% e quelle non efficientate, è netta, con ben due terzi dei consumi in più per le torri non efficientate rispetto alle gemelle che hanno subito il 110%. Per questa ragione riteniamo che sul tema vi sia anche una responsabilità politica nonché gestionale, in quanto negli anni non si è proceduto con un progetto di risanamento complessivo del bene pubblico. Responsabilità che quindi non può essere aggirata con una mera dilazione dei pagamenti ma va affrontata in maniera diretta.

Come Abaco e ASIA-USB del Trentino, abbiamo già incaricato i legali di procedere con la redazione del ricorso legale, il quale – in assenza di riscontri oggettivi da parte della PAT – sarà presentato alla riapertura dell’attività giudiziaria dopo la pausa estiva, ricorso per il quale ci eravamo già mossi in precedenza, ma che poi era stato temporaneamente sospeso a causa dell’avvio di una fase di discussione con la PAT, il quale però, alla luce delle ultime notizie emerse, non può che ritenersi inconcludente tanto da riportarci all’iniziativa legale.

Abaco e ASIA-USB del Trentino