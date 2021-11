A22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO * ASSEMBLEA : « FINANZA DI PROGETTO, VIA LIBERA DAI SOCI / CONCESSIONE, APPROVATO LO STRUMENTO CONCORRENZIALE INDIVIDUATO DAL GOVERNO »

16:04 - 22/11/2021

Concessione, approvato lo strumento concorrenziale individuato dal Governo. L’Assemblea dei Soci ad Autobrennero “Avanti con la finanza di progetto”.

La Società è già al lavoro: obiettivo “Green Corridor Europeo Brennero-Modena”.

L’Assemblea dei Soci di Autostrada del Brennero Spa si è riunita questa mattina a Trento e ha individuato nella proposta di finanza di progetto lo strumento più idoneo per ottenere una nuova concessione autostradale e poter di conseguenza confermare la propria centralità nel ridisegno della mobilità lungo il corridoio Brennero-Modena.

Il mandato dell’Assemblea dei Soci al Consiglio di Amministrazione impegna la Società a predisporre un programma di investimenti e di gestione della mobilità lungo l’asse del Brennero così come prefigurato in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto Infrastrutture, che ha aggiunto lo strumento della finanza di progetto alla procedura di rilascio della nuova concessione per la A22. Dopo l’Assemblea del dell’8 ottobre 2021, che aveva aperto a questa possibilità e dopo

le novità legislative intervenute, era infatti necessario che i Soci indicassero al Cda se procedere alla formulazione della proposta.

La Società, che era già stata attivata affinché procedesse all’espletamento di tutti gli atti prodromici alla formulazione di una proposta così come disciplinato dalla normativa in materia di finanza di progetto, è ora chiamata a definire un programma che non si limiterà alla sola gestione del nastro autostradale, ma ridisegnerà nel senso dell’intermodalità, della digitalizzazione e della transizione ecologica la mobilità lungo l’asse Brennero-Modena.

*

Konzession: grünes Licht für Wettbewerbsinstrument der Regierung

Aktionärsversammlung:

„Project financing vorantreiben”

Gesellschaft arbeitet bereits am Europäischen Grünen Korridor Brenner-Modena

Die Aktionäre der Brennerautobahngesellschaft haben bei ihrer Sitzung am heutigen Montagmorgen in Trient den Vorschlag eines project financing (Projektfinanzierung) als das geeignetste Instrument bewertet, um die neue Autobahnkonzession zu erhalten und in der Folge die zentrale Rolle des Unternehmens in einer Neugestaltung der Mobilität entlang der Verkehrsachse Brenner-Modena zu bestätigen.

Das Mandat der heutigen Aktionärsversammlung an den Verwaltungsrat verpflichtet die Gesellschaft zur Ausarbeitung eines Investitions- und Mobilitätsmanagement-Programms für die Brennerachse, wie in der Umwandlung des sogenannten Infrastrukturdekrets in ein Gesetz vorgesehen. Dabei war die Möglichkeit eines project financing als alternatives Verfahren zur Ausschreibung der neuen Konzession für die A22 zugelassen worden. Nachdem die Aktionärsversammlung vom vergangenen 8. Oktober 2021 diese Möglichkeit eröffnet und die erfolgten Gesetzesänderungen die normativen Voraussetzungen geschaffen hatten, mussten nun die Aktionäre dem Verwaltungsrat grünes Licht für die Ausarbeitung eines Vorschlages geben.

Die Gesellschaft war bereits mit den vorbereitenden Schritten für die Ausarbeitung eines Vorschlages gemäß den Bestimmungen für ein project financing beauftragt gewesen und wird nun ein Programm definieren, das sich nicht nur auf die Verwaltung der Autobahn beschränkt, sondern die Mobilität entlang der Brennerachse im Hinblick auf Intermodalität, Digitalisierung und ökologischen Wandel neu gestaltet.