A22 – AUTOSTRADA BRENNERO * “ABC – SICUREZZA STRADALE“: A.D. CATTONI, « PREMIATE LE CLASSI VINCITRICI, IL PROGETTO SARÀ ESTESO A LIVELLO NAZIONALE »

Oltre cento ragazzi hanno visitato il CSA, il CAU e scoperto la storia dell’A22. ABC, premiate le classi vincitrici. Consegnati 12 microscopi e 2 Lim. Cattoni: “Il progetto sarà esteso a livello nazionale”. Chi vince in sicurezza va gratificato. Così è stato per le sei classi che hanno primeggiato nel gioco a quiz proposto durante le altrettante tappe dell’edizione numero nove di “L’ABC L’Autostrada del Brennero in Città. Progetto didattico per la Sicurezza Stradale”. E che hanno ritirato oggi il riconoscimento nella cerimonia che ha preso le mosse al CSA di San Michele all’Adige (Trentino).

Le ragazze e i ragazzi della 4ABS del Manzoni (Suzzara, provincia di Mantova), 4B Mat del D’Arzo (Montecchio Emilia, provincia di Reggio Emilia), 4CSA del Galilei (Trento), 5A dell’Ite Battisti (Bolzano) e 5b Soc del Medici (Legnago, provincia di Verona) hanno macinato ore di pullman o treno per prendere parte all’evento, che ha riservato per loro anche qualche sorpresa. Mancava solo la 4AE dell’Iti Vinci, vincitrice della tappa modenese di Carpi. “Siamo davvero orgogliosi – ha esordito l’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero Diego Cattoni accogliendo i ragazzi – di aprire le porte della Società a chi ha saputo così ben interpretare questo progetto in cui si rispecchia la nostra elevata cultura della sicurezza: in futuro, anche grazie ad Aiscat, porteremo la formazione alla sicurezza stradale in tutta Italia.

Ancora oggi gli incidenti dipendono al 93% dal fattore umano: anche attraverso iniziative come queste abbiamo la volontà e l’ambizione di portarli il più vicino possibile allo zero”.

L’appuntamento con l’educazione alla guida sicura e responsabile promosso da Autostrada del Brennero e dalla Polizia Stradale ha toccato tra marzo e aprile tutte le sei province attraversate dall’asse, coinvolgendo in altrettante location ben 5.820 alunni di 56 scuole e 312 classi. Per catturare maggiormente l’attenzione dei giovani, i formatori di Autobrennero e della Stradale hanno alternato le spiegazioni sulle corrette condotte da assumere al volante con video accattivanti e un gioco proposto tramite la piattaforma Kahoot!. Chi da Correggio a Carpi, da Levico a Bolzano, da Verona a Legnago ha risposto al meglio è finito sul gradino più alto del podio e ha scelto il proprio premio tra quelli messi in palio da Autobrennero e Polizia Stradale, in questo caso due lavagne interattive multimediali (preferite dalle scuole di Bolzano e Montecchio Emilia) e dodici microscopi, tre per ciascuna delle altre 4 classi. “Il bilancio di questa edizione di ABC – ha osservato Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero – è straordinario per partecipazione e coinvolgimento. E riflette l’impegno quotidiano di Autobrennero in sicurezza. Nel 2022 abbiamo registrato il più basso tasso di incidentalità di sempre, un record che si riafferma anche in questi primi mesi del 2023, confermandoci ancora come l’autostrada più sicura d’Italia”.

L’edizione numero nove ha visto allargarsi ancora il cerchio dei partner che hanno sostenuto l’iniziativa: non solo gli enti locali che hanno ospitato gli eventi ma anche l’ACI, la Croce Rossa e la Croce Bianca, i Vigili del Fuoco, il 118 e il Soccorso Alpino Trentino, alcuni corpi di polizia locale nonché varie associazioni che operano nell’ambito dell’educazione alla sicurezza come Verona Strada Sicura, Davide sempre con Noi e la sezione di Mantova dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada. Alla cerimonia hanno preso parte anche la Dirigente del Compartimento Trentino-Alto Adige e Belluno della Polizia Stradale Francesca Montereali e i Dirigenti delle sezioni di Mantova e Reggio Emilia, Laura Patrizi e Ettore Guidone. “Faccio i miei complimenti a tutti i ragazzi che hanno vinto – ha affermato dal palco Montereali – Significa che avete una buona conoscenza delle tematiche affrontate. Rimanete così, perché se Autobrennero e Polizia Stradale fanno la loro parte per garantire la sicurezza di chi viaggia l’ultimo tassello lo dovete mettere voi”. Presente anche il vicepresidente della Provincia di Verona Luca Trentini: “Vincere in sicurezza è un grande risultato. Con una guida responsabile e prudente infatti si possono prevenire molti incidenti: siamo davvero orgogliosi di essere partner di un progetto di successo come questo” ha detto.

Ma quella della consegna del premio è stata anche l’occasione per offrire alle classi vincitrici l’opportunità di conoscere un po’ di più dei segreti e dei meccanismi dell’efficiente macchina della sicurezza che opera in Autobrennero. Un viaggio nel dietro le quinte attraverso il quale i giovani, divisi in gruppi, sono stati guidati dal personale della Società: prima al CSA di San Michele, dove hanno conosciuto il modus operandi degli Ausiliari di A22 e tutto ciò che sta dietro alle operazioni di manutenzione, e poi in sede. Qui, sempre suddivisi in gruppi, hanno affrontato un vero viaggio nel tempo: a ritroso, nel passato, con una lezione sulla storia della costruzione dell’arteria, quindi in avanti, proiettati nel futuro dei progetti che l’Autobrennero ha in cantiere attraverso i video proiettati dagli speciali visori dell’A22. Infine sono entrati nel cuore dell’operatività dell’arteria con una visita al CAU, il Centro Assistenza Utenza: il suo videowall che abbraccia un’intera parete riceve e proietta 24 ore su 24 365 giorni l’anno immagini che arrivano da 230 telecamere attraverso fibre ottiche, ponti radio e cavi di telecomunicazione.