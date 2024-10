A22 – AUTOBRENNERO * RICONOSCIMENTO DI QUALITÀ EUROPEO: CATTONI, «ROVERETO SUD, CERTIFICATO IL PARCHEGGIO MEZZI PESANTI»

15.47 - lunedì 21 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Società punta a certificare anche le aree di Trento Nord e Sadobre. Ad Autobrennero il riconoscimento di qualità europeo. Rovereto Sud, certificato il parcheggio mezzi pesanti. L’obiettivo è incrementare la sicurezza di chi viaggia.

Garantire la sicurezza e il comfort di chi, a bordo di un mezzo pesante, viaggia ogni giorno per lavoro è sicuramente un obiettivo fondamentale per un concessionario autostradale. Anche perché significa incrementare la sicurezza dell’intera infrastruttura e di tutti coloro che la utilizzano. Per questo Autostrada del Brennero ha intrapreso un percorso che l’ha portata a ottenere la certificazione silver Safe&Secure Truck Parking per il parcheggio di Rovereto Sud, consegnata ufficialmente oggi dai Vertici di Dekra, unico ente in Europa accreditato, a quelli di Autostrada del Brennero. Ora la Società è al lavoro per certificare anche i parcheggi di Trento Nord e Sadobre.

“Lungo l’asse del Brennero – ha esordito l’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero Diego Cattoni – transitano ogni anno oltre 54 milioni di tonnellate di merci. Parliamo del primo collegamento italiano con il resto d’Europa. È chiaro dunque quanto sia importante, per l’economia del Paese, garantirne il transito in sicurezza. Siamo orgogliosi di quanto fatto per raggiungere questo risultato e determinati a proseguire sulla strada intrapresa: grazie a questa iniziativa la Società sarà la prima concessionaria italiana a possedere ben tre aree certificate”.

L’implementazione delle aree di parcheggio sicure e protette (Safe and Secure Truck Parking Areas – SSTPA) è stata identificata da diversi anni come una delle risposte più efficaci per affrontare il problema della sicurezza stradale: poter contare su aree di sosta moderne, dotate di servizi che garantiscono un riposo di qualità ma anche la tutela delle merci trasportate, migliora le condizioni di lavoro degli autotrasportatori, incrementa la sicurezza di tutta l’utenza autostradale e la competitività dell’intera catena logistica e di trasporto.

“SI tratta di un progetto cui la Società tiene in particolare modo – riflette il Direttore Tecnico Generale di Autobrennero Carlo Costa – L’autostrada, è giusto ricordarlo, può essere considerata alla stregua di una grande città lineare, su cui ogni giorno si spostano, mangiano, lavorano, in definitiva vivono circa 100.000 persone. Garantire autoparchi con standard di sicurezza elevati incide sulle performance degli autotrasportatori, offre una sosta più serena e un viaggio di conseguenza più tranquillo e sicuro”.

Per questo Autostrada del Brennero ha deciso di aderire, in qualità di coordinatore, al progetto europeo Pass4Core-ITA 2 nell’ambito del quale è riuscita appunto ad ottenere da DEKRA, unico ente in Europa accreditato, la certificazione silver Safe&Secure Truck Parking basata sullo standard UE relativo alla copertura dei requisiti di sicurezza e servizio nelle aree di parcheggio per mezzi pesanti.

“Questo standard – ha osservato Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice President DEKRA Group – rappresenta un tassello importante verso il miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e la garanzia che il loro carico sia sicuro e protetto. Un fattore importante per garantire la sua attuazione di successo è l’audit neutrale e la certificazione delle strutture di parcheggio da parte di una terza parte indipendente, al fine di stabilire un livello costantemente elevato di sicurezza in tutta Europa”.

La certificazione si poggia in sostanza su due pilastri, sicurezza e servizio. Rientrano in questa seconda tipologia, ad esempio, servizi igienici funzionanti, la disponibilità di docce, la presenza di contenitori dei rifiuti, una adeguata segnaletica di viabilità, la possibilità di acquisto e consumo di cibo e bevande h24, la presenza di wifi gratuito e la disponibilità di alimentazione elettrica per uso personale.

I requisiti di sicurezza contemplano invece tutta una serie di misure atte a controllare perimetro, accessi, uscite e area di parcheggio e ovviamente la garanzia di assistenza all’utenza h24. L’obiettivo è quello di adeguare, entro metà dell’anno prossimo, le due aree di parcheggio di Trento Nord e di Sadobre al fine di ottenere la certificazione rispettivamente argento e bronzo e di continuare il percorso di miglioramento delle aree di sosta incrementando ove possibile il livello delle certificazioni ed estendo la rete di aree certificate lungo la tratta.