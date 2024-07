A22 – AUTOBRENNERO * ESODO ESTIVO 2024: «MONITORAGGIO DIGITALE E CANTIERI SOLO DI NOTTE»

14.30 - giovedì 11 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Pagamento c-less, numeri in netto aumento. Partenze intelligenti: evitare le ore da bollino nero. Monitoraggio digitale e cantieri solo di notte. Il vademecum di Autobrennero per l’esodo estivo. Forte la sinergia con la Polizia Stradale, che ha pianificato numerosi servizi ad hoc.

L’arrivo dell’estate, per un Paese a forte vocazione turistica come l’Italia, si traduce in una netta intensificazione dei flussi di traffico sulle strade e le autostrade. Nonostante la capienza dell’arteria non sia aumentata nel tempo, l’A22 riesce ad accogliere oggi oltre il quadruplo dei mezzi che giornalmente vi transitavano ai tempi della sua apertura. Un risultato frutto di più fattori: le manutenzioni costanti, la potente macchina di intervento in caso di criticità e soprattutto l’infrastrutturazione tecnologica in continua implementazione, dalle telecamere alla possibilità, in ogni stazione autostradale, di pagamento c-less del pedaggio fino ai sofisticati sistemi adottati di simulazione dei flussi di traffico dinamici. Un po’ come avere un cervellone che elabora ininterrottamente la situazione del traffico e la sua evoluzione lungo tutti i 314 chilometri dell’arteria. “Il nostro compito – osserva l’Amministratore Delegato, Diego Cattoni – è garantire ai territori attraversati, ai turisti e al Paese il miglior servizio possibile. Lavoriamo con determinazione a questo obiettivo, ricercando una soluzione per ogni difficoltà. Tuttavia, il costante aumento del traffico, si pensi che nei primi sei mesi del 2024 registriamo un +1,74% rispetto al record del 2023, pur essendo un dato molto positivo per l’economia, impone con urgenza investimenti che consentano di decongestionare l’arteria”.

L’utilizzo di modelli previsionali diventa particolarmente importante in estate, quando si possono registrare anche punte di traffico superiori a 3.000 veicoli/ora, e accresce il pacchetto di misure che Autostrada del Brennero mette in campo per gestire al meglio l’esodo estivo. Un insieme di azioni che comprendono il potenziamento del personale, la limitazione dei cantieri non differibili nelle ore notturne, fino alle previsioni del traffico, sempre più precise e oculate. Consultarle, sia sul sito di Autobrennero, che nel 2023 ha fatto registrare 200.000 accessi mensili o il canale Telegram, cui sono iscritti già 15.295 utenti, è un’ottima regola per evitare code e rallentamenti. “La gestione dell’esodo richiede un grande impegno da parte della Società e la collaborazione di più soggetti, come i Vigili del Fuoco, la Croce Bianca e la Croce Rossa, che voglio ringraziare in anticipo per il loro lavoro – premette il Presidente Hartmann Reichhalter -. Il turismo rappresenta uno straordinario volano economico per i nostri territori, ma inevitabilmente l’impatto dei grandi flussi sull’arteria si fa sentire. Da tempo lavoriamo per ridurre al minimo i disagi, confidiamo di poter offrire in futuro un nuovo modello di mobilità”.

Le partenze intelligenti restano una realtà: anche nei weekend più complessi, nelle ore serali e notturne il bollino da nero o rosso diventa verde. “Gli strumenti che mettiamo in campo per offrire il miglior servizio possibile anche in presenza dei picchi straordinari di traffico tipici degli esodi estivi sono davvero molti – osserva il Direttore Tecnico Generale, Carlo Costa – e questo ci permette di gestire in sicurezza, pur con due corsie per senso di marcia, numeri straordinari: dagli anni ’90 ad oggi il traffico è cresciuto del 103%, siamo a quattro volte e mezza i numeri del 1974. Tuttavia, la condizione essenziale resta quella di poter offrire a chi viaggia un’arteria perfettamente manutentata e tecnologicamente aggiornata e questo è il prodotto di anni di lavoro e degli adeguati investimenti nell’infrastruttura. Dobbiamo poi ringraziare tutti coloro che ci aiutano, in primis la Polizia Stradale”.

Anche la Polizia Stradale si prepara ai maggiori impegni dell’estate, intensificando l’attività di vigilanza stradale sulle arterie viarie interessate dall’incremento dei flussi di traffico dei vacanzieri, rafforzando i controlli per garantire che la circolazione si svolga sempre in condizioni di massima sicurezza. A tal fine sulla A22 verranno potenziati i servizi di vigilanza con l’impiego di ulteriori pattuglie specialmente nelle giornate e/o nelle fasce orarie per cui si prevede un’intensificazione del traffico veicolare e verranno predisposti servizi mirati volti a prevenire e diminuire il fenomeno infortunistico, che rappresenta da sempre uno degli obiettivi primari della Polizia Stradale. Sul sito internet della Polizia di Stato è altresì consultabile il Piano Esodo Estivo predisposto da Viabilità Italia che fornisce ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli aumentando la sicurezza. La Polizia Stradale raccomanda inoltre di mettersi in viaggio informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese ed in atto.