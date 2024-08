A.C. TRENTO * “SERIE C” – COPPA ITALIA: «BUONA LA PRIMA, TRIESTINA BATTUTA 1-0 E CONQUISTATO IL PASS PER IL SECONDO TURNO»

21.33 - sabato 10 agosto 2024

Buona la prima per il Trento: Triestina battuta 1-0 e conquistato il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie C

Nel primo turno di Coppa Italia Serie C, i Gialloblù vincono in trasferta 1-0 contro la Triestina. Decide il rigore trasformato nella ripresa da Emanuele Anastasia. Con questo successo i gialloblù accedono al secondo turno di Coppa Italia in programma sabato 17 agosto alle ore 21 allo stadio Gavagnin Nocini contro il Caldiero Terme.

Buona la prima per il Trento che batte 1-0 in trasferta la Triestina. A decidere la sfida, regalando ai gialloblù il pass per il turno successivo di Coppa Italia Serie C, è il rigore di Anastasia. Sabato prossimo alle ore 21 gli aquilotti torneranno dunque in campo per il secondo turno in programma allo Stadio Gavagnin Nocini di Verona contro il Caldiero Terme. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Vitturini. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Sipos e Disanto.

Il primo pericolo, dopo appena tre minuti, è di marca aquilotta con il colpo di testa di Sipos che si spegne tra le braccia di Roos. La risposta della Triestina si concretizza al quarto d’ora con le conclusioni prima di El Azrak e poi di Germano, entrambe ben respinte da Tommasi. Al 23’ è invece il Trento a rendersi pericoloso: prima con il colpo di testa di Sipos e poi con la conclusione di Giannotti che viene però deviata in angolo. Termina così a reti inviolate la prima frazione. Nella ripresa comincia meglio la Triestina ma è ancora la squadra di Tabbiani a rendersi pericolosa al 66’ grazie al contropiede terminato con la conclusione di Disanto che si spegne tra le braccia di Roos.

La Triestina si rivide in attacco al 75’ con Bijleveld, bravo a calciare dalla distanza. A sette minuti dalla conclusione è invece El Azrak a tirare una punizione dal limite, con la sfera che s’infrange sulla barriera. Quando tutto sembrava far presagire lo svolgimento dei tempi supplementari, ecco l’atto generoso di Giannotti, bravo a conquistare un preziosissimo calcio di rigore poi trasformato al 92’ da Anastasia. Con questa vittoria il Trento ottiene l’accesso al secondo turno di Coppa Italia in programma sabato 17 agosto alle ore 21 allo Stadio Gavagnin Nocini contro il Caldiero Terme.

TABELLINO

U.S. TRIESTINA 1918 – A.C. TRENTO 1921 0-1 (0-0)

RETI: 47’st Anastasia (rig)

TRIESTINA (4-2-3-1): Roos; Germano (26’st Pavlev), Struna, Rizzo (26’st Moretti), Bijleveld; Voca, Correia; Vicario (14’st Thordarson), Jonsson (26’st D’Urso), El Azrak¸ Vertainen (14’st Krollis). A disposizione: Borriello, Diakite, Vallocchia. Allenatore: Michele Santoni

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Frosinini (36’st Bernardi), Trainotti, Cappelletti, Vitturini; Di Cosmo (30’st Vallarelli), Rada, Giannotti; Anastasia, Sipos (25’st Peralta), Disanto. A disposizione: Barlocco, Kassama, Barison, Ruffato, Zanon, Uez, Fini. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano

ASSISTENTI: Francesco Macchi di Gallarate e Daniele Antonicelli di Milano

QUARTO UFFICIALE: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 33°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 19’pt Rizzo, 35’pt Vertainen, 43’pt Voca, 5’st Giannotti, 11’st Jonsson. Recupero: 2’+6’. Totale spettatori: 1200 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Sono molto contento per come abbiamo interpretato questa gara. Affrontavamo una squadra forte e che ha le qualità per mettere tutti in difficoltà. I ragazzi sono stati bravi a leggere al meglio le diverse situazioni. E poi, quando nel corso della gara siamo andati un po’ in difficoltà, il gruppo è stato abile a reagire, aiutandosi a vicenda. Abbiamo fatto una buona gara e questo deve essere di buon auspicio per il campionato che andremo a fare. Oggi la squadra ha dimostrato di avere disponibilità e un grande cuore. Ci sono ancora alcuni dettagli da migliorare ma sono comunque contento per quanto visto. Il caldo sebbene abbia influito non ci ha impedito di fare una bella gara. Abbiamo rischiato relativamente poco e abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio».

EMANUELE ANASTASIA

«Sono contento perché ho ripreso da dove ho terminato la scorsa stagione, ossia siglando una rete. Questo è un gol importante perché ci permette di passare il turno. Ho deciso all’ultimo di cambiare angolo, per fortuna è andata bene. Nel complesso è stata una partita difficile perché affrontavamo una squadra forte e ricca di qualità. Le partite non saranno tutte uguali, in alcune ci verrà tutto in altre nulla e dovremo essere bravi a trovare quella continuità che lo scorso anno talvolta ci è mancata. Il mister lo conoscevo già: una delle sue caratteristiche è far giocare bene le sue squadre. In queste settimane ha portato le sue idee e noi siamo stati bravi a farci trovare pronti. Dobbiamo proseguire su questa strada».

