A.C. TRENTO * SERIE C – COPPA ITALIA: « AL GAVAGNIN NOCINI È IL CALDIERO TERME AD IMPORSI 2-0, DECIDONO LE RETI DI QUAGGIO E CAZZADORI»

00.07 - domenica 18 agosto 2024

Il Trento fa la partita al Gavagnin Nocini ma è il Caldiero Terme ad imporsi 2-0 e passare al turno successivo di Coppa Italia Serie C.

Nel secondo turno di Coppa Italia Serie C, i Gialloblù vengono battuti 2-0 dal Caldiero Terme. Decidono le reti siglate da Quaggio e Cazzadori. Con questa sconfitta si interrompe il percorso in Coppa Italia per i gialloblù che lunedì 26 agosto alle ore 20.45 affronteranno il Padova nel primo turno di Serie C Now.

Il percorso del Trento in Coppa Italia Serie C si interrompe allo Stadio Gavagnin Nocini di Verona. A vincere per 2-0, nel secondo turno eliminatorio, è infatti il Caldiero Terme. Decidono la partita le reti realizzate da Quaggio, nel primo tempo, e da Cazzadori nella ripresa. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Sipos e Disanto.

Dopo circa dieci minuti di studio reciproco, è il Caldiero Terme a passare in vantaggio per effetto della rete realizzata da Quaggio, bravo a sfruttare al meglio uno schema da calcio di punizione di Filiciotto. La risposta del Trento non si fa attendere e si concretizza appena due giri di lancette più tardi prima con la girata di Sipos e poi con la conclusione di Frosinini. Sono ancora gli uomini di Tabbiani a fare la partita e a proporsi al 25’ nella metà campo avversaria grazie alla conclusione dal limite dell’area di Di Cosmo.

Dieci minuti più tardi è invece Sipos a tirare verso lo specchio avversario con la sfera che si spegne alla destra dell’estremo difensore veronese. È ancora l’attaccante croato a rendersi pericoloso nel finale di prima frazione con la conclusione acrobatica che viene però respinta dalla retroguardia locale. Dopo venti minuti dall’inizio della seconda frazione il Trento rimane in inferiorità numerica per la doppia ammonizione comminata a Leonardo Di Cosmo.

Seppur con un uomo in meno, è però sempre il Trento a spingere e a rendersi pericoloso con un’azione solitaria di Peralta che si conclude con un tiro a giro che si spegne di poco alto alla destra del portiere di casa. Il Trento gioca ma è il Caldiero Terme a segnare con Cazzadori, abile prima a superare Kassama e poi a battere Barlocco. La sfida termina dunque sul punteggio di 2-0 in favore degli uomini di Soave che accedono così al turno successivo di Coppa Italia Serie C. Il prossimo appuntamento per i gialloblù sarà lunedì 26 agosto alle ore 20.45, per la prima partita di Serie C Now, contro il Padova.

TABELLINO

CALCIO CALDIERO TERME – A.C. TRENTO 1921 2-0 (1-0)

RETI: 11’pt Quaggio, 32’st Cazzadori

CALDIERO TERME (4-4-2): Giacomel; Mazzolo, Molnar, Baldani (1’st Gobetti), Pelamatti; Riahi, Gattoni, Filiciotti (38’st Cisse), Fasan (26’st Cazzadori); Quaggio (26’st Zerbato), Florio (12’st Mondini). A disposizione: Kuqi, Aldegheri, Personi, Amoh, Furini, Orfeini, Gecchele, Lanzi. Allenatore: Cristian Soave

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini (34’st Vitturini), Trainotti, Cappelletti, Bernardi (22’st Kassama); Di Cosmo, Rada, Giannotti (34’st Aucelli); Anastasia (14’st Peralta), Sipos (14’st Petrovic), Disanto. A disposizione: Tommasi, Vallarelli, Ruffato, Ghillani, Uez, Fini. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Leonardo di Mario di Ciampino

ASSISTENTI: Stefano Peletti di Crema e Gianluca Li Vigni di Seregno

QUARTO UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo

NOTE: serata serena, temperatura attorno ai 28°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 20’pt Giannotti, 17’st Trainotti, 21’st Mazzolo, 33’st Frosinini. Espulsi: 19’st Di Cosmo. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 1200 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Ci dispiace interrompere il nostro percorso in Coppa Italia ma dobbiamo essere lucidi nell’analizzare questa partita. Durante i primi dieci minuti loro sono stati bravi a tenere alti i ritmi e ci hanno punito proprio in questa fase di gara. Poi, nella parte finale di prima frazione, non siamo riusciti a pareggiarla come magari avremmo meritato di fare. Dobbiamo accettare la sconfitta, facendo i complimenti agli avversari, ma pensando anche agli aspetti positivi che emergono da questa gara. Siamo arrivati nella loro metà campo in diverse occasioni, purtroppo, però, non siamo riusciti a concretizzare quanto costruito. Su quest’aspetto possiamo e dobbiamo migliorare».

PASQUALE GIANNOTTI

«Abbiamo fatto una partita discreta. Loro, purtroppo, a differenza nostra, sono stati maggiormente cinici. Quello che partirà lunedì sarà un campionato difficile nel quale affronteremo squadre di qualità. Dovremo farci trovare pronti. Questa sera, sinceramente, non credo che il campo piccolo abbia influito. Loro sono stati più bravi a ricompattarci e a punirci e questo ci ha messo in difficoltà. In questi giorni che ci separano dalla gara contro il Padova, dovremo lavorare sulla parte offensiva e sulla realizzazione».