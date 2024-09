A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “TOMI PETROVIC REGALA UN PUNTO IN PIENO RECUPERO, CON IL LECCO TERMINA 1-1”

21.45 - domenica 1 settembre 2024

Tomi Petrovic regala un punto meritato in pieno recupero: tra Trento e Lecco termina 1-1.

Nella seconda giornata di Serie C Now i Gialloblù pareggiano 1-1 contro il Lecco. Per i lombardi a segno Marrone. Gli aquilotti pareggiano in pieno recupero con Petrovic. Sabato 7 settembre alle ore 18.30 appuntamento allo ‘Stadio Comunale di Caravaggio’ contro l’AtalantaU23.

Nella seconda giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Euganeo di Padova per l’indisponibilità dello Stadio Briamasco, il Trento gioca una buona gara e pareggia 1-1 contro il Lecco. Per i lombardi la marcatura nel primo tempo è di Marrone, mentre, il definitivo pareggio aquilotto, si concretizza in pieno recupero per effetto della deviazione ravvicinata di Petrovic.

Cronaca.

Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti mentre in attacco Peralta, Petrovic e Anastasia. La prima occasione è di marca gialloblù con il colpo di testa di Petrovic che è parato però facilmente da Furlan. Dieci minuti più tardi sono ancora gli uomini di Tabbiani a calciare verso lo specchio con Anastasia, ben trovato in area di rigore da Peralta ma anche in quest’occasione il punteggio non si sblocca.

Al quarto d’ora è invece il Lecco a passare in vantaggio per effetto del colpo di testa di Marrone che impatta precisamente il corner calciato da Lepore, facendo così gioire i suoi. La risposta del Trento non si fa attendere e al 19’ Giannotti ci prova dal limite dell’area con la palla che sfiora il palo. È nuovamente la squadra di Tabbiani al 27’ a rendersi pericolosa con il tiro di Peralta che Furlan però respinge precisamente.

L’ultima occasione del primo tempo è ancora dei gialloblù che arrivano alla conclusione con Anastasia. Dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo è invece il Lecco a farsi notare in attacco con il tiro di Ilari, ben respinto da Tommasi. È il Trento a fare la partita con la squadra di Baldini a difendersi nella propria metà campo.

Alla mezz’ora della ripresa ci provano prima Petrovic e poi Giannotti ma entrambe le conclusioni difettano di precisione. A nove dal triplice fischio finale è invece Rada dalla distanza a trovare la respinta in angolo di Furlan.

Dopo l’assedio trentino, all’85’ si rivede il Lecco con il tiro di Gündüz che s’infrange sulla traversa. Il Trento però non molla e in pieno recupero sigla la rete del merito pareggio grazie alla deviazione sottoporta di Petrovic. La partita tra Trento e Lecco, dopo otto minuti di recupero, termina così 1-1. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà sabato 7 alle ore 18:30 contro l’Atalanta U23.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – LECCO CALCIO 1-1 (0-1)

RETI: 15’pt Marrone, 48’st Petrovic

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Frosinini, Trainotti, Cappelletti (35’st Fini), Bernardi (1’st Vitturini); Aucelli (27’st Vallarelli), Rada, Giannotti; Peralta (27’st Disanto), Petrovic, Anastasia (16’st Ghillani). A disp. Barlocco, Santer, Kassama, Barison, Ruffato, Puzic, Uez. All. Tabbiani

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore (47’st Louakima), Battistini, Marrone, Beghetto; Frigerio, Galli (33’st Gündüz), Ilari; Di Gesù (16’st Dore); Galeandro (16’st Tordini), Šipoš (33’st Rocco).

A disp. Dalmasso, Constant, Oliva, Stanga, Ceola, Kritta. All. Baldini

ARBITRO: Mattia Nigro di Prato

ASSISTENTI: Vincenzo Andreano di Foggia e Fabio Cantatore di Molfetta

QUARTO UFFICIALE: Marco Menozzo di Treviso

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 34°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 33’pt Trainotti, 10’st Di Gesù, 19’st Galli. Recupero: 3’+8’. Totale spettatori: 650 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

“Siamo contenti per il risultato finale perché siamo riusciti a recuperare una partita che non avremmo assolutamente meritato di perdere. Nel corso della gara, abbiamo creato moltissime occasioni. Dobbiamo migliorare sull’aspetto realizzativo ed essere maggiormente cinici sotto rete perché non possiamo permetterci di sprecare tutte queste chance. Dopo la rete siglata di Petrovic, avremmo potuto anche vincere perché abbiamo avuto un’altra occasione importante. Peccato. Il gol realizzato, comunque, è il giusto premio per quanto fatto dai ragazzi durante tutti i 90 minuti di gara. Dobbiamo continuare a lavorare per riuscire a limare alcuni errori sotto porta. Sono convinto, però, che la strada sia quella giusta. Sono contento anche perché tutti quelli che sono entrati hanno dato un contributo speciale al gruppo. Stanno crescendo tutti”.



TOMI PETROVIC

“Questa rete, realizzata negli ultimi minuti, per me vale tantissimo. Per un attaccante riuscire a segnare è sempre speciale, soprattutto se permette di sbloccarsi. Aiuta anche a livello mentale. È un gol importante anche perché ci permette di portare a casa un punto determinate, al termine di una partita che non avremmo assolutamente meritato di perdere. Dispiace, anzi, non essere riusciti a vincere. All’inizio di questa stagione ho fatto un po’ di fatica a causa di un infortunio. Ora sto molto meglio. Non sono lontano dall’essere al 100%. Andiamo a Caravaggio per fare la nostra partita”.



