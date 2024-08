A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “LA PRIMA DI CAMPIONATO È AMARA, A PADOVA 3-0 PER I BIANCOSCUDATI”

00.03 - martedì 27 agosto 2024

Nella prima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Euganeo, il Trento esce sconfitto per 3-0 contro il Padova. Decidono le reti, siglate tutte nella ripresa, da Bianchi, Crisetig e Liguori.

Cronaca

Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada e Giannotti mentre in attacco Ghillani, Anastasia e Sipos. La prima conclusione nello specchio è di marca gialloblù con Ghillani che ci prova dalla distanza, senza però riuscire ad impensierire Fortin.

La risposta del Padova tarda ad arrivare. Ma al 21’ è Russini a calciare verso lo specchio aquilotto con la sfera che si spegne alta sopra la traversa. Due giri di lancette più tardi gli uomini di Tabbiani vanno vicinissimi alla rete del vantaggio grazie alla deviazione ravvicinata di Sipos che è ben respinta dall’estremo difensore locale.

Dopo una ventina di minuti durante i quali le squadre tengono bassi i ritmi, si susseguono rapidamente due occasioni di testa da ambo le parti. Sponda Padova è Delli Carri a provarci, colpendo la traversa, mentre, lato Trento, Frosinini con la sfera che termina a pochi centimetri alla destra di Fortin.

Nel secondo tempo parte meglio il Trento che sciupa però la prima occasione capitata sui piedi di Sipos. Superato il pericolo, è invece il Padova a portarsi in vantaggio al 54’ grazie alla splendida rete dalla distanza di Bianchi.

Neppure il tempo di riorganizzarsi che la formazione di Andreoletti trova anche il raddoppio con la conclusione vincente di Crisetig, bravo a trovare una parabola perfetta direttamente da calcio di punizione. Al 70’ si torna a far vedere in attacco la squadra gialloblù: ci provano prima Anastasia e poi Petrovic ma il risultato rimane invariato.

A sei minuti dal fischio finale il Padova trova anche il tris con la rete dalla distanza di Liguori che supera Tommasi e fa esplodere i circa 1600 presenti allo Stadio l’Euganeo. Dopo cinque minuti di recupero, la gara termina 3-0 in favore del Padova. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 1° settembre alle ore 18:30 contro il Lecco.

TABELLINO

PADOVA CALCIO – A.C. TRENTO 1921 3-0 (0-0)

RETI: 9’st Bianchi, 13’st Crisetig, 39’st Liguori

PADOVA (3-4-2-1): Fortin; Faedo, Delli Carri, Perrotta; Capelli (38’st Kirwan), Bianchi (14’st Liguori), Crisetig, Villa (32’st Favale); Varas, Russini (14’st Fusi); Spagnoli (32’st Bortolussi). A disposizione: Voltan, Carniello, Belli, Crescenzi, Valente, Granata, Montrone, Targa, Tumiatti, Beccaro. All. Andreoletti

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Frosinini, Trainotti, Cappelletti, Bernardi (40’st Fini); Di Cosmo (28’st Aucelli), Rada, Giannotti (40’st Vallarelli); Ghillani (1’st Peralta), Sipos (13’st Petrovic), Anastasia. A disposizione: Barlocco, Santer, Kassama, Ruffato, Vitturini, Uez. All. Tabbiani

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli

ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Marco Sicurello di Seregno

QUARTO UFFICIALE: Maksvm Frasynvak di Gallarate

NOTE: serata sereno, temperatura attorno ai 28°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 13’pt Delli Carri, 20’pt Ghillani, 46’pt Bianchi, 11’st Cappelletti. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 1600 circa. All’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa sia di Sven-Göran Eriksson sia di Umberto Marcato.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Sinceramente oggi è un po’ difficile commentare questo risultato perché è chiaro che deriva da alcuni episodi determinanti. Sino all’1-0 abbiamo fatto un’ottima partita. Poi la gara è cambiata, soprattutto dopo aver preso subito la seconda rete del Padova. Questa sera mi porto a casa il fatto che, per 60 minuti, abbiamo fatto una buona gara, riuscendo anche a creare diverse opportunità in attacco. Se avessimo segnato nel primo tempo, molto probabilmente, saremo qui a parlare di un’altra partita. Nel complesso, però, dobbiamo essere bravi ad analizzare la prestazione di questa sera, considerando il fatto che il risultato che ne è derivato, forse, è anche un po’ esagerato. Il principale rammarico che ho questa sera è il fatto che la squadra non sia riuscita a concretizzare una delle occasioni costruite. Per la partita che abbiamo fatto, il risultato finale è sin troppo esagerato. Ci dispiace molto aver perso così. Ripartiamo e prepariamo al meglio la gara con il Lecco».

ARMAND RADA

«È difficile spiegare il risultato finale di questa sera. Quando perdi 3-0 vedi tutto nero, ma così non è stato. Da questa sconfitta dobbiamo imparare molto. È la prima partita e ne mancano ancora molte. Già da domenica prossima contro il Lecco dovremo cercare di non ripetere gli errori commessi oggi. Tra il primo e il secondo tempo, forse, c’è stato un leggero calo fisico. Nella prima parte di gara siamo riusciti ad andare a prendere il Padova più in alto, poi abbiamo avuto qualche difficoltà in più. Su quest’aspetto dobbiamo ancora migliorare. Siamo già concentrati per la partita di domenica prossima».

