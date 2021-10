A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « GLI AQUILOTTI VOGLIONO SUBITO RIPARTIRE DI SLANCIO, DOMANI AL “BRIAMASCO” (ORE 14.30) ARRIVA IL FIORENZUOLA »

Gli emiliani in classifica seguono i gialloblù ad una lunghezza di distanza. Diretta streaming del match su Eleven Sports

Dopo la sconfitta esterna sul campo del Renate, il cammino del Trento nel campionato di serie C riparte dallo stadio “Briamasco”: domenica 10 ottobre in via Sanseverino arriverà il Fiorenzuola, nella sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del raggruppamento A del torneo di Terza Serie.

Per i gialloblù di Carmine Parlato si tratta della quarta gara casalinga della stagione: sino a questo momento, davanti al pubblico amico, Trainotti e compagni hanno disputato 3 gare, cogliendo 2 successi (contro Pro Patria e Giana Erminio) e 1 pareggio (contro il Mantova) per uno score totale di 6 reti realizzate e 2 subite.

Il Fiorenzuola è al suo quarto impegno esterno del torneo: sino ad ora gli emiliani hanno centrato un successo (contro Feralpisalò), un pareggio (contro la Pro Sesto) e una sconfitta (contro il Padova) con 3 reti all’attivo e altrettante al passivo.

Le casse dello stadio “Briamasco” apriranno dalle ore 12.00 sino alle ore 15.15.

La sfida tra Trento e Fiorenzuola sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sports a partire dalle ore 14.30.

Così in campo.

Mister Parlato non potrà disporre dello squalificato Chinellato, degli infortunati Oddi, Bigica, Osuji, Ferrara e Vianni e ha convocato 18 giocatori, potendo contare sui rientri di Nunes e Simonti.

I nostri avversari.

Fondata nel 1992, l’Unione Sportiva Fiorenzuola visse il suo momento di maggior popolarità durante gli anni ’90, quando militò per ben 12 stagioni consecutive in ambito professionistico.

Tornata in categoria al termine della scorsa stagione, dopo aver vinto il girone D di serie D, la compagine emiliana ha confermato il tecnico Luca Tabbiani, già alla guida di Vado, Lavagnese, Savona e Genova Calcio.

Gli elementi di spicco dell’organico piacentino sono il portiere Nicholas Battaiola, ex Cremonese, Virtus Francavilla e Gubbio in serie C ed ex Ciliverghe, Monza e Fiorenzuola in serie D, il difensore Luca Ferri (ex Prato, Cuneo, Pergolettese e Fiorenzuola in C, Pro Sesto, Caravaggio, Arzignano Valchiampo, Franciacorta e Fiorenzuola in D), i centrocampisti Ettore Guglieri (all’ottava stagione di fila al Fiorenzuola ed ex Pizzighettone, Biellese, Massese e Lecco tra i “pro”) e gli attaccanti Nicolò Bruschi, autore di 30 reti in serie D nella scorsa stagione e a segno già tre volte in quella attuale e Christian Tommasini, ex Pontedera, e Imolese in serie C (88 presenze e 16 reti).

I colori sociali del Fiorenzuola sono il rosso e il nero.

Gli ex della partita.

L’unico ex della sfida del “Briamasco” sarà il tecnico del Fiorenzuola Luca Tabbiani che, da giocatore, nella stagione 2001 – 2002 ha indossato la maglia del Trento, totalizzando 23 presenze e 5 reti nel campionato di serie C2.

I precedenti.

Quella di domenica sarà il quinto confronto ufficiale tra le due formazioni allo stadio “Briamasco” di Trento con bilancio complessivo di 3 successi in favore dei gialloblù (l’ultimo per 3 a 2 in serie C nella stagione 2001 – 2002) e 1 pareggio (l’ultimo per 1 a 1 nei playout di serie C2 nella stagione 2001 – 2022).

La terna arbitrale.

A dirigere Trento – Fiorenzuola sarà Valerio Crezzini, appartenente alla sezione di Siena, alla sua seconda stagione in serie C: sino a questo momento ha diretto 11 gare di campionato, 2 di Coppa Italia e 11 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Federico Linari e Manuel Marchese, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Firenze e Pavia con Simone Moretti nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma dell’ottava giornata.

Sabato 9 ottobre 2021

Pro Vercelli – Feralpisalò (0-2)

Lecco – Padova (ore 17.30)

Domenica 10 ottobre 2021

Albinoleffe – Renate (ore 14.30)

Legnago Salus – Pergolettese (ore 14.30)

Pro Sesto – Pro Patria (ore 14.30)

Seregno – Mantova (ore 14.30)

Südtirol – Giana Erminio (ore 14.30)

Trento – Fiorenzuola (ore 14.30)

Virtus Vecomp – Triestina (ore 14.30)

Mercoledì 27 ottobre 2021.

Piacenza – Juventus U23 (ore 21.00)

La classifica.

Padova 19 punti; Südtirol* e Albinoleffe 16; Feralpisalò** e Pro Vercelli** 14; Renate 13; Lecco 12; Juventus U23 e Trento 9; Seregno, Triestina, Piacenza e Fiorenzuola 8; Mantova, Giana Erminio e Pro Patria 7; Pergolettese e Legnago Salus* 5; Virtus Vecomp 4; Pro Sesto 2.

**: una partita in più

*: una partita in meno

Tv e Internet.

La sfida tra Trento e Fiorenzuola sarà trasmessa in diretta streaming video su Eleven Sports all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

Portieri: Cazzaro (1999); Chiesa (2000).

Difensori: Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Caporali (1994); Izzillo (1994); Nunes (1994); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000);

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Pasquato (1989); Pattarello (1999).