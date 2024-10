A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: «CON LA PRO PATRIA ARRIVA IL PAREGGIO 1-1, LASCIA L’AMARO IN BOCCA MA CHE ALLUNGA A DIECI LA SERIE POSITIVA»

00.02 - sabato 26 ottobre 2024

Con la Pro Patria arriva un pareggio per 1-1 che lascia l’amaro in bocca ma che allunga a dieci la serie positiva

Nell’undicesima giornata di Serie C Now i Gialloblù pareggiano 1-1 in trasferta contro la Pro Patria. I trentini vanno in vantaggio nel primo tempo con Giannotti. La Pro Patria pareggia nel recupero con Bashi. Il prossimo impegno per il Trento sarà martedì 29 ottobre alle ore 18.30 allo stadio Briamasco contro la Virtus Verona.

Nell’undicesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Carlo Speroni, il Trento pareggia 1-1 contro la Pro Patria. Dopo il vantaggio aquilotto nel primo tempo, nell’ultimo minuto di recupero la squadra di casa trova il definitivo pareggio con Bashi. Per i trentini si tratta del decimo risultato utile consecutivo. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Vitturini. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Ghillani, Di Carmine e Disanto. La prima vera occasione della partita è di marca gialloblù con la conclusione di Giannotti che viene però intercettato dall’attento Rovida.

Se il numero dieci gialloblù al primo affondo è impreciso, al secondo è chirurgico. Riuscendo così a sbloccare il match al 16’ con una conclusione che s’insacca precisamente in rete. Cinque minuti più tardi sono ancora gli aquilotti ad andare vicini al raddoppio con la deviazione aerea di Cappelletti che si spegne di poco a lato. Trascorrono pochissimi istanti ed è Di Carmine a farsi ipnotizzare da Rovida, bravo a fermare l’attaccante con un’ottima parata. La risposta della Pro Patria si concretizza al 40’ con il tiro di Beretta che viene però bloccato senza particolari problemi da Barlocco. L’ultima occasione della prima frazione è nuovamente di marca gialloblù con la conclusione di Ghillani che viene neutralizzata dall’estremo difensore lombardo.

Nel secondo tempo la Pro Patria approccia meglio la gara, cercando di trovare la rete del pareggio. All’67’ è Sassaro a rendersi pericoloso con un colpo di testa che esce di poco alla sinistra di Barlocco. Trascorrono due giri di lancette e questa volta è Pitou a lasciar partire un fendente che termina alto sopra la traversa. A dieci minuti dalla fine è ancora la squadra di casa a calciare verso lo specchio trentino con la conclusione di Citterio che è ben respinta da Barlocco. Nell’ultimo minuto di recupero arriva però la doccia gelata del Trento che si vede raggiungere grazie alla rete di Bashi che di testa beffa Barlocco e ristabilisce il pareggio finale.

È l’ultima occasione di una partita che allunga la striscia positiva degli uomini di Tabbiani a dieci risultati utili consecutivi. I gialloblù ora in classifica sono quarti con diciotto punti, in coabitazione con Renate e Lumezzane. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà martedì 29 ottobre alle ore 18.30 allo Stadio Briamasco contro la Virtus Verona, mentre, sabato 2 novembre gara in trasferta contro l’Alcione Milano.

TABELLINO

AURORA PRO PATRIA 1919 – A.C. TRENTO 1921 1-1 (0-1)

RETI: 16’pt Giannotti, 49’st Bashi

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Cavalli (1’st Sassaro); Somma (44’st Reggiori), Terrani (33’st Curatolo), Palazzi (1’st Citterio), Ferri, Piran; Beretta (1’st Pitou), Toci. A disposizione: Pratelli, Frattini, Ferrario, Miculi. Allenatore: Riccardo Colombo

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini, Trainotti, Cappelletti, Vitturini (23’st Fini); Di Cosmo (32’st Vallarelli), Aucelli, Giannotti; Ghillani (23’st Anastasia), Di Carmine (37’st Petrovic), Disanto (37’st Kassama). A disposizione: Santer, Tommasi, Barison, Puzic, Sangalli, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Mauro Gangi di Enna

ASSISTENTI: Damiano Caldarola di Asti e Lorenzo Savasta di Alba – Bra

QUARTO UFFICIALE: Antonio Bissolo di Legnago

NOTE: Serata nuvoloso. Temperatura attorno ai 19°. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 3’st Terrani, 20’st Colombo, 26’st Anastasia, 38’st Somma, 45’st Vallarelli. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 670.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Anche se questo pareggio allunga a dieci la striscia di risultati utili consecutivi siamo dispiaciuti per i due punti persi. Nel primo tempo abbiamo prodotto molto e siamo riusciti a gestire la gara. L’aspetto negativo, probabilmente, è il fatto di non essere riusciti a concretizzare le diverse occasioni avute per chiudere definitivamente la partita. Nella ripresa, invece, abbiamo commesso qualche errore e alla fine è arrivata anche la loro rete. I ragazzi, nel secondo tempo, mi hanno detto che hanno fatto fatica a giocare e palleggiare perché il campo era pesante. Mi dispiace molto perché i calciatori, sotto l’aspetto della voglia, hanno dato tutto. Il risultato finale ci lascia un po’ di amaro in bocca ma dobbiamo comunque guardare al lato positivo. Rimane il rammarico per com’è finita questa partita e per i due punti persi. Dobbiamo mettere quest’arrabbiatura negli allenamenti che avremo per preparare al meglio la partita di martedì contro la Virtus Verona».



PASQUALE GIANNOTTI

«Sono molto contento di essere riuscito a siglare la prima rete in maglia gialloblù. Era tanto che aspettavo questo momento e quindi sono molto contento. Dispiace, però, che non sia coincisa con una vittoria. Purtroppo, la rete subita nei minuti di recupero, ci ha tolto una bella soddisfazione. Il rammarico maggiore è il fatto di non essere riusciti a chiudere la partita già nel primo tempo. Dobbiamo però guardare al lato positivo e quindi al fatto che questo gruppo non viene sconfitto da dieci partite. Non vogliamo assolutamente fermarci. Martedì avremo un’altra gara importante e che ci permetterà di tornare in campo con ulteriore voglia di dimostrare le nostre qualità».



