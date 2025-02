A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: «AL “BRIAMASCO” PAREGGIO CASALINGO CONTRO LA E PERGOLETTESE, TERMINA 1-1»

23.51 - venerdì 21 febbraio 2025

Tra Trento e Pergolettese termina 1-1: è un pareggio che sta stretto ai gialloblù. Nella ventottesima giornata di Serie C Now i Gialloblù pareggiano 1-1 contro la Pergolettese. Per gli aquilotti in rete Giannotti, per i lombardi Jaouhari. Sabato 1° marzo ore 17.30 il Trento affronterà allo Stadio Piola la Pro Vercelli nel ventinovesimo turno di campionato di Serie C Now.

Nella ventottesima giornata di Serie C Now, disputata allo Stadio Briamasco, il Trento offre una buona prestazione ma si deve accontentare di un pareggio per 1-1. Un risultato che sta certamente stretto ai gialloblù che hanno dominato la gara e colpito anche una traversa con Di Carmine. Decidono le reti siglate nella ripresa da Giannotti e Jaouhari. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Di Cosmo, Cappelletti, Kassama e Maffei. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti, mentre, in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto.

La prima vera occasione della gara è di marca gialloblù con la conclusione, dopo appena tre minuti, di Disanto che viene però deviata in angolo da Cordaro. La risposta degli ospiti si concretizza al 18’ con Basili, bravo a farsi trovare in zona pericolosa ma non altrettanto preciso ad impattare la sfera. Nella parte centrale di gara succede poco o nulla con la formazione di Tabbiani padrona del campo. Al 43’ si rivede in avanti la Pergolettese che arriva in porta con il colpo di testa di Jaouhari. Trascorrono poco più di 60 secondi e Giannotti ci prova con una conclusione dalla distanza che esce di poco alta sopra la traversa.

L’ultima occasione del primo tempo è di marca aquilotta: Di Carmine impatta benissimo la sfera che si stampa però sulla traversa con il portiere già battuto. È la squadra di Tabbiani a fare la partita e così al 56’ trova il meritato vantaggio con la rete siglata da Giannotti. Dieci minuti più tardi sono ancora i gialloblù a provarci dalla distanza con Disanto che trova però l’opposizione di Cordaro che devia in angolo. Il pareggio della squadra di Curioni si concretizza alla mezz’ora del secondo tempo con la rete realizzata da Jaouhari che è il più lesto a ribadire in rete la corta respinta di Barlocco.

Nel finale la squadra di Tabbiani ci prova con le conclusioni di Vitturini e Rada ma il punteggio non si sblocca dall’1-1 finale. I gialloblù salgono così al quarto posto con quarantadue punti in graduatoria in coabitazione con l’AlbinoLeffe. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà sabato 1° marzo alle ore 17.30 contro la Pro Vercelli allo Stadio Piola, sfida valida per il ventinovesimo turno di campionato di Serie C Now.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – U.S. PERGOLETTESE 1-1 (0-0)

RETI: 11’st Giannotti, 30’st Jaouhari

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Cappelletti, Kassama (39’st Trainotti), Maffei; Aucelli (25’st Vitturini), Rada, Giannotti (42’st Petrovic); Anastasia (25’st Accornero), Di Carmine, Disanto (42’st Peralta). A disposizione: Santer, Tommasi, Barison, Cappelli, Puzic, Titi, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro; Albertini, Bignami, Lambrughi, Capoferri; Jaouhari, Arini, Careccia; Patanè (30’st Fiorani), Parker, Basili (42’st Abubakar). A disposizione: Dordoni, Abati, Cerasani, Pietrelli, Schiavini, Olivieri, Di Biase. Allenatore: Giacomo Curioni

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari

ASSISTENTI: Massimiliano Starnini di Viterbo e Daniele Sbardella di Belluno

QUARTO UFFICIALE: Antonio Atanasov di Verona

NOTE: Serata serena. Temperatura attorno ai 5°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 45’pt Aucelli, 21’st Cappelletti. Espulso: 49’st Tabbiani. Recupero: 3’+4’. Totale spettatori: 950 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Oggi concludiamo la partita con un po’ di amarezza. Eravamo in vantaggio e stavamo gestendo bene la gara ma purtroppo loro hanno trovato il pareggio. È un risultato che ci lascia un po’ di amaro in bocca, soprattutto alla luce del fatto che, nelle ultime due partite casalinghe, abbiamo raccolto solamente due punti. Anche se avremmo meritato di più. Il campo ha detto questo e dobbiamo accettarlo, anche se con un po’ di dispiacere. Dobbiamo tornare a produrre di più: nell’ultimo periodo, ogni volta che la palla arriva in area, rischiamo di subire gol, ed è un paradosso per quanto facciamo in campo. Oggi faccio fatica ad imputare qualcosa alla prestazione dei ragazzi perché la squadra ha fatto una grande partita. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, hanno corso e lottato. Veder sfumare punti importanti in questo modo dispiace particolarmente. Voglio, però, fare i complimenti alla Pergolettese, una squadra che ha l’obiettivo della salvezza e sta lavorando bene».

ANDREA TRAINOTTI

«Sono convinto che oggi la squadra abbia interpretato al meglio la gara, senza mai sbilanciarci e correre alcun rischio. Per la mole di gioco espressa e per quanto prodotto, avremmo sicuramente meritato qualcosa in più. Ma in questo momento gli episodi non ci stanno girando a favore. Nonostante questo, voglio comunque essere positivo: la prestazione è stata ottima e sono convinto che, continuando su questa strada, torneremo presto a vincere. Ho disputato diversi campionati di Serie C e so bene che la corsa ai playoff si decide sempre nel dettaglio. Due partite non cambiano l’andamento di una stagione. Concentriamoci già sulla prossima sfida contro la Pro Vercelli».

LINK FOTO (Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)