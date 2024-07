A.C. TRENTO * AMICHEVOLI CALCIO: “ DOMANI POMERIGGIO LA PARTITA A RONZONE CONTRO IL SASSUOLO, FISCHIO D’INIZIO ALLE 16.00”

19.06 - martedì 23 luglio 2024

Prende il via la nuova stagione del Trento: domani pomeriggio amichevole contro il Sassuolo. I Gialloblù sono pronti per disputare la prima amichevole stagionale. Domani alle ore 16 appuntamento a Ronzone per il test-match contro il Sassuolo. La sfida sarà ad entrata libera.

Dopo dieci giorni di intenso lavoro a Masen di Giovo (Tn), domani pomeriggio il Trento svolgerà la prima amichevole estiva della nuova stagione 2024/2025. L’avversario di giornata sarà il Sassuolo del tecnico Fabio Grosso e l’incontro si svolgerà, con calcio d’inizio alle ore 16:00, al Campo Sportivo di Ronzone. La formazione neroverde, tra qualche settimana, prenderà parte al Campionato di Serie B. Sarà possibile assistere alla partita gratuitamente.

Alla vigilia della sfida amichevole Luca Tabbiani ha spiegato: «In questi giorni abbiamo lavorato molto bene. Dall’amichevole di domani mi aspetto che si inizi a intravedere qualche concetto di quelli che abbiamo già iniziato a sviluppare durante il ritiro estivo. Affronteremo il Sassuolo che è una squadra forte e abituata a disputare partite importanti.

Non sarà facile riuscire a giocare con la palla, come ci piacerebbe fare anche durante il campionato. Ma ci proveremo. Sarà interessante valutare il nostro attuale livello».